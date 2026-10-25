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曾被譽為「韓國至寶」的亞特蘭大勇士隊內野手金河成，近日遭到美媒無情點名為球隊休賽季的首要「出清對象」。美國體育媒體《FanSided》於今（25）日發表一篇標題為「勇士隊在今夏自由市場上應該替換掉的4名球員」的專題報導，其中金河成就是應該被清理掉的頭號人選。金河成在去年休賽季與勇士隊達成協議，以1年2000萬美元（約新台幣6.51億元 ）的合約重返勇士，當時球團期望他能為游擊防區帶來穩定度。然而，整個賽季金河成飽受傷病困擾，全年僅僅出賽51場比賽，繳出打擊率.116、0轟、9打點以及慘澹的OPS 0.359。回顧金河成過去效力聖地牙哥教士隊時期，曾榮獲國家聯盟內野金手套獎，寫下亞洲內野手歷史新頁，因而贏得「韓國至寶」的美譽。然而，本季轉戰勇士後卻完全失去昔日身手，隨著合約到期，今年冬天他將再度成為自由球員（FA），但以本季的表現，市場行情恐重重下跌。對於金河成的慘況，《FanSided》在報導中毫不留情地直言：「我們就從最明顯的例子開始談。勇士隊在去年休賽季與金河成續約，期盼他能安定游擊大關，但現實是這完全是一次失敗的投資。將他從陣容中替換掉，絕對是理所當然的決定。」談到勇士隊未來的游擊解答，美媒分析指出，目前球隊內部合約內的年輕選手賈維斯（Jim Jarvis）雖是選項之一，但戰力明顯不足。因此，球隊在即將到來的自由市場或透過球員交易，從外部引進全新戰力已是勢在必行。金河成當初風光續約，如今卻在傷病與低潮中黯然離開亞特蘭大，冬天的動向備受球迷關注。