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俄烏戰爭自2022年開打以來，多國航空公司基於安全考量，避開俄羅斯領空飛行，台灣的國籍航空也多採取繞道方式，不過，就在今（25日）凌晨，一架華航台北飛羅馬CI75航班，突然改採大圓航線，飛進俄羅斯領空，也是睽違4年首架台灣民航機飛進俄羅斯空域。根據Flightradar24飛行軌跡顯示，這架華航CI75航班原定24日深夜11時55分自桃園機場起飛，後延遲約一小時，在今（25日）凌晨1時起飛，在羅馬當地時間上午8時23分（台灣時間下午2時23分）抵達。許多航空迷發現，這架華航班機並未採取南路飛行，而是以北線飛行路徑，飛越日本後來到日本海，接著直接飛進俄羅斯東部地區，採大圓航線飛行方式，掀起許多航空迷議論。事實上，在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯雖禁止包含英國及德國等36個國家航空公司航班進入俄國領空，但台灣僅被列「不友善國家和地區」，並未在禁飛名單內。當時交通部說明，因應俄烏戰爭情勢升高以及飛安風險等考量，國籍航空自2022年2月底起主動暫停飛越俄羅斯領空，改走替代航路，並非遭到禁止。朝陽科技大學飛行與民航人員技術系教授盧衍良則分析，航空公司選擇航路除了考量飛安及國際政治因素，也涉及高空風場、燃油消耗及航管費用，改走俄羅斯北方航路有機會節省40分鐘至1小時，但不一定更省錢。然而，同日凌晨起飛的長榮飛往巴黎及米蘭等航班，仍採取南亞航路，他認為國籍航空是否全面恢復俄羅斯航路還有待觀察。