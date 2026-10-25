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典禮現場深情告白妻子 一起繼續這段冒險

Eiji Aonuma, réalisateur des derniers Zelda, est devenu ce matin au Ministère de la Culture Chevalier des Arts et des Lettres Il a conclu son discours en français pour son épouse, présente dans la salle : "Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, continuons l'aventure ensemble" ♥️ https://t.co/6Z0MbeyQGT



— Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) October 23, 2026

宮本茂也曾獲得此勳章 新作《薩爾達傳說 時之笛》11/5發售

任天堂經典遊戲《薩爾達傳說》系列製作人青沼英二，日前出席在法國文化部舉辦的授勳典禮，正式獲得法國「藝術與文學勳章（Ordre des Arts et des Lettres）騎士級（Chevalier）勳章，表揚他在遊戲創作及文化傳播上的深遠貢獻。根據外媒透露，青沼英二在致詞尾聲特地向妻子表達感謝，「謝謝妳一路陪伴我走到這裡，讓我們一起繼續這段冒險吧」。根據法國《費加洛報》記者Chloé Woitier在社群平台X公開的現場畫面與紀錄，青沼英二在致詞尾聲特別向在場的妻子表達感謝，他以法語說出「Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, continuons l'aventure ensemble.」，翻譯過來就是「謝謝妳一路陪伴我走到這裡，讓我們一起繼續這段冒險吧」，這番動人告白不僅將人生的相伴比作冒險旅程，也巧妙呼應了他數十年來投入《薩爾達傳說》世界構築的心路歷程。法國藝術與文學勳章創立於1957年，旨在表揚於藝術、文學領域具備非凡成就，或促進法國與全球文化傳播的人士，共劃分為司令級、軍官級與騎士級三個等級。其實青沼英二2023年11月就已入選騎士級勳章，當時任天堂對此榮譽與有榮焉，並強調系列成功仰賴團隊共同努力；時隔近3年，青沼英二正式親赴巴黎接受此項榮譽。過去「瑪利歐之父」宮本茂曾於2006年榮獲該騎士級勳章，青沼英二也成為第二位獲得此殊榮的任天堂遊戲開發者。巧合的是，宮本茂也在近期獲選為2026 年度日本「文化勳章」受章者，創下日本首位以遊戲領域成就榮獲該項最高文化榮譽的紀錄。青沼英二於1988年加入任天堂，1998年參與劃時代作品《薩爾達傳說 時之笛》，主要負責地下迷宮設計，隨後，他陸續參與了《魔吉拉的面具》、《風之律動》與《黃昏公主》等多部代表作，逐步扛起系列核心製作人的重任。近年來，他更持續主導開發了《薩爾達傳說 曠野之息》、《薩爾達傳說 王國之淚》、《薩爾達傳說 智慧的再現》，以及將在11月5日發售的《薩爾達傳說 時之笛》重製版等開創性作品，透過顛覆性的探索互動與遊戲機制，為全球開放世界與冒險遊戲奠定全新標竿。