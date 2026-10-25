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中國女星孫儷和鄧超結婚16年，生下一子一女，家庭生活幸福美滿，沒想到近來她在節目上透露，12歲的女兒小花前陣子心情有點不好，因為同學看了新聞，問她爸媽是不是離婚了，雖然只是網路上的傳言，但她越想越不對，偷偷去問老師爸媽會不會分開。老師將這件事告訴孫儷，孫儷也趁機教育孩子，不要輕易相信網路上的謠言，只要一家四口踏踏實實過日子，才是真的。孫儷近來登上節目《向內一公里》分享12歲的女兒小花前陣子不太開心，因為同學看了網路上流傳的假新聞，問她爸媽是不是離婚了，小花知道爸媽感情好，但看久了也開始懷疑，還偷偷跑去問老師，老師開導她，反問，「妳覺得會嗎？」小花說，「我覺得不會，但他們都這麼說。」恰好當晚全家一起吃飯，孫儷直接把新聞打開，問小花，「妳是不是特別擔心這個，可是妳看我們四個現在在一起吃飯呀，而且爸媽每天在家，我們每天都一塊吃飯，也經常一起出遊。」小花這才展開笑容，想想那些網友也不跟他們住在一起，怎麼會知道他們家裡的事，孫儷也承諾，若下次小花還有疑問，一定要直接問出口，她一定如實以告，絕不欺瞞，孫儷的教養方式也獲得許多觀眾讚賞。孫儷和鄧超多年前因戲生情，但其實，，因為對象是鄧超才相信愛情，相信婚姻，因為鄧超是一個願意為了她從北京搬到上海，願意戒掉冰咖啡，改喝熱茶的男人。