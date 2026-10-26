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《時之笛》容量暴增850倍 遊戲更加精緻

The Legend of Zelda Ocarina of Time remake download card! File size is 27GB https://t.co/1Jz5mxmol2



— Genki✨ (@Genki_JPN) October 19, 2026

搶在《GTA 6》前發售 任天堂沒在怕

備受玩家期待的《薩爾達傳說 時之笛》重製版將在11月5日發售，成為《薩爾達傳說》系列首款登上任天堂Switch 2的遊戲，雖然任天堂官方並未公布遊戲容量有多少，不過隨著國外數位版的實體序號下載卡到貨，網路爆料者Genki就分享下載卡資訊顯示，《薩爾達傳說 時之笛》重製版將需要高達27GB的儲存空間，逼近《曠野之息》和《王國之淚》的總和。以現今主機標準而言，27GB雖然不算特別龐大，而且任天堂本家作品向來維持精簡容量，Switch 2遊戲也很少突破30GB大關，但相較於近期兩款正傳作品，本次的容量可以說是顯著提升，《薩爾達傳說 曠野之息》容量僅為14.4GB，而《薩爾達傳說 王國之淚》則為16.5GB，這代表《時之笛》重製版的容量幾乎等於前兩作的總和。考量《時之笛》原作流程相對線性，並未擁有最新兩作龐大遼闊的開放世界，達到27GB的規模確實出乎市場意料。回顧當年N64原版卡匣僅有32MB，Switch 2重製版容量暴增了接近850倍，身為Switch 2 《薩爾達傳說》系列代表作品，增加的容量顯然都是被用來增進這款經典神作細節。《薩爾達傳說 時之笛》原版至今仍保持著遊戲史上評分最高的紀錄，隨著重製版11月5日上市日逼近，任天堂的宣傳攻勢已全面啟動，除了實機預覽相繼曝光、各地預購特典陸續公布外，市場反應也很熱烈，《時之笛》重製版在Amazon上的銷售表現以6比1的壓倒性優勢領先《GTA 6》。《薩爾達傳說 時之笛》重製版除了各種宣傳影片，官方也邀請媒體進行搶先試玩，《NOWNEWS》記者親自試玩後覺得，這是一款讓老玩家、新玩家都能開心進入《薩爾達》世界的遊戲，畫面變得更精細，開放式世界、遊戲操作也更符合現代化，遊戲劇情讓新玩家也能感受到令人動容的故事。