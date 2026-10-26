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日職阪神虎隊強打佐藤輝明今夏正式獲得球團同意，將於今年休賽季透過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。由於大聯盟勞資協議可能面臨封館危機，外界預期爭奪戰將在11月全面引爆，目前包括洛杉磯道奇和紐約洋基等7支球隊對他有意。然而，洛杉磯道奇隊專門媒體《Dodgers Way》近日卻撰文大潑冷水，直言道奇隊並不適合引進佐藤輝明，更發出嚴肅警告：若在定位不明的情況下盲目搶人，恐將重蹈當年簽下韓國內野手金慧成的失敗覆轍。現年27歲的佐藤輝明本季在日職打出生涯年，繳出打擊率3成06、39支全壘打與106分打點的驚人數據，成為日職史上第9位榮膺打擊「三冠王」的傳奇強打。加上大聯盟菜鳥年村上宗隆（芝加哥白襪隊）與岡本和真（多倫多藍鳥隊）雙雙轟出30發以上全壘打的成功範例，讓大聯盟各隊對日本重砲的信心大幅提升。報導指出，包含洛杉磯道奇、紐約大都會、紐約洋基、多倫多藍鳥、西雅圖水手、費城費城人與舊金山巨人等7支球團，都預計參與這場入札競標。儘管近年來「日本球星挑戰大聯盟首選道奇」已成為球迷的既定印象，但《Dodgers Way》直言，這種連結往往忽略了道奇隊當前的陣容現實。美媒深入分析指出，佐藤輝明最擅長的位置為三壘手與右外野手，必要時亦可兼任一壘手。然而，道奇隊在這幾個守位上早已人滿為患——一壘有佛里曼（Freddie Freeman）坐鎮，三壘有蒙西（Max Muncy），外野戰力同樣極度擁擠。即使有人認為道奇可以提前為蒙西或佛里曼尋找未來的接班人，但《Dodgers Way》對此持強烈否定態度，認為以佐藤輝明預期將簽下的天價合約規模，拿來當作板凳輪替或未來的「先手保險」，在薪資空間上將是一項極高風險且不合邏輯的昂貴操作。報導更毫不留情地翻出兩年前道奇簽下前韓職球星金慧成的案例作為借鏡。當時道奇在未規劃清晰出賽角色的情況下網羅金慧成，最終導致球員發揮空間受限、投資效益大打折扣。《Dodgers Way》強調：「道奇隊明智的做法是避免重犯過去的錯誤。」考慮到簽下佐藤輝明所需支付的巨額入札金與薪資總額，若無法給予穩定的先發打席，道奇球團「承擔不起引進另一名高薪卻定位尷尬球員的巨大損失」。該媒體建議道奇管理層保持理性，切勿只因明星光環而盲目跟進這場日本重砲爭奪戰。