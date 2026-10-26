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47歲香港女星廖碧兒曾奪過溫哥華華裔小姐、國際華裔的冠軍，並隨後踏入演藝圈，演出過多部作品。而有著精緻美貌的她，過去曾與男星劉愷威、陳豪等藝人交往，但最後都分手收場。不料近年積極發展紅酒事業的廖碧兒，在今年被爆出與70歲的百億富商呂禮章交往，還一起出席公開場合。而昨（25）日她出席香港乳癌基金會活動，也甜喊年齡無關，還直言：「我不難追。」疑似默認戀情。廖碧兒昨日以基金會大使身分，出席香港乳癌基金會（基金會）年度慈善步行籌款活動「乳健同行 2026」。她也不免被問到日前與百億富商呂禮章的緋聞，甜笑表示：「開心囉，其實每個男生跟女生最重要的就是開心！」對於是否有結婚計畫，廖碧兒則表示還沒有，「有特別喜事會跟大家分享。」但男方是否有壓力，她坦言不知道，「要去問他。」還直言自己不難追。由於廖碧兒與呂禮章差了23歲，她也被問到是否會介意另一半年紀，廖碧兒馬上否認，「這跟年齡無關，最重要的是兩個人要合得來。」而聽聞52歲舊愛劉愷威與小20歲模特兒黎紀君交往的消息，她則大方獻上祝福，「大家開心最重要。」回顧廖碧兒與呂禮章的緋聞，兩人在今年7月傳出熱戀消息，疑似因為酒拉近了關係，不僅時常被捕捉一起公開場合與高端酒會，廖碧兒也常常在社群曬出合照，就像在熱戀中的情侶。而呂禮章是前東華三院主席，家族在香港政商界都非常有名，他不僅擔任建築顧問，還是多間上市公司的董事，曾與港姐出身的顧樂儀結婚，並誕下3名女兒，但顧樂儀已在11年前病逝。