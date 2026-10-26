光復節連假最後一天，麥當勞表示，APP全球版放送全新10大優惠券，買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」，買指定套餐免費送麥克雞塊、買早餐套餐免費送薯餅，歡樂送優惠滿額直接送大薯，本周優惠菜單推薦；摩斯漢堡表示，「摩斯鱈魚堡＋大杯冰紅茶」單套9折、第二套65折。《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。
麥當勞：套餐現折15元！免費送麥克雞塊、玉米湯 歡樂送優惠送大薯
麥當勞最新速食優惠光復節連假最後一天先吃！麥當勞APP全球版上架10大優惠券：
即日起至10月30日：
◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」
即日起至11月3日：
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買超值全餐「免費送38元飲品」
◾️買經典滿福系列套餐「免費送薯餅」
◾️買陽光蛋堡系列套餐「免費送薯餅」
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」（可重複兌換）
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」
◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送大薯」
即日起至11月16日：
◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」
摩斯漢堡：「單套9折、第二套65折」套餐優惠！
10月摩斯漢堡推出「歡聚週週省」優惠券，光復節連假繼續吃「套餐單套9折、第二套65折」：
◾️10月23日至10月26日：
「摩斯炸蝦堡＋冰紅茶L」單套特價94元／2套平均特價87元。
「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶L」單套特價99元／2套平均特價91元。
◾️10月30日至11月2日：
「摩斯豬排堡＋冰紅茶L」單套特價81元／2套平均價74元。
「超級大麥海洋珍珠堡 + 抹茶達克瓦茲＋冰紅茶L」單套特價162元／2套平均特價149元。
早餐冰紅茶L可享加10元升級大杯摩斯咖啡；上午10:30後，大杯冰紅茶可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。
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麥當勞最新速食優惠光復節連假最後一天先吃！麥當勞APP全球版上架10大優惠券：
即日起至10月30日：
◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」
即日起至11月3日：
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買超值全餐「免費送38元飲品」
◾️買經典滿福系列套餐「免費送薯餅」
◾️買陽光蛋堡系列套餐「免費送薯餅」
◾️單點6塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」（可重複兌換）
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」
◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送大薯」
即日起至11月16日：
◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」
10月摩斯漢堡推出「歡聚週週省」優惠券，光復節連假繼續吃「套餐單套9折、第二套65折」：
◾️10月23日至10月26日：
「摩斯炸蝦堡＋冰紅茶L」單套特價94元／2套平均特價87元。
「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶L」單套特價99元／2套平均特價91元。
◾️10月30日至11月2日：
「摩斯豬排堡＋冰紅茶L」單套特價81元／2套平均價74元。
「超級大麥海洋珍珠堡 + 抹茶達克瓦茲＋冰紅茶L」單套特價162元／2套平均特價149元。
早餐冰紅茶L可享加10元升級大杯摩斯咖啡；上午10:30後，大杯冰紅茶可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。