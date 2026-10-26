我是廣告 請繼續往下閱讀

在世界大賽前兩戰於主場強勢收下2連勝的密爾瓦基釀酒人隊，即將於26日（台灣時間27日）起作客坦帕灣光芒隊主場展開客場3連戰。球隊於25日上午搭機抵達坦帕，美媒今日揭露球隊已經搭機前往坦帕，而這趟載運全隊遠征的世界大賽專屬包機，駕駛艙內的機長與副機長，竟然全都是釀酒人隊陣中投手普利斯特（Quinn Priester）的叔叔和堂哥。根據大聯盟官方網站報導，釀酒人隊本次搭乘的聯合航空波音737包機，機長由普利斯特的叔叔GJ-普利斯特（GJ Priester）擔任，副機長則由其堂哥亞歷克斯-普利斯特（Alex Priester）出任。這也是GJ-普利斯特繼去年9月執飛球隊前往德州的客場航班後，生涯第二度親自駕駛釀酒人隊的專屬包機。現年25歲的右投普利斯特上賽季曾奪下13勝，儘管今年6月因接受胸廓出口症候群手術導致整季報銷，但他依然全程隨隊征戰季後賽，此役更是見證親人在高空中為全隊護航。釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）在賽前記者會上笑著分享這段特別的飛行體驗：「我們的航程一路都非常舒適，但降落時稍微顛簸了一下，感覺就像一顆蝴蝶球。所以下飛機的時候我還開玩笑跟他說：『我都不知道原來普利斯特還會投蝴蝶球呢！』」陣中主力內野手圖蘭（Brice Turang）受訪時讚嘆：「這真的是超級酷！無論對普利斯特本人還是對那兩位飛行員而言，能夠成為世界大賽旅程的一部分都太棒了。」後援左投阿什比（Aaron Ashby）也幽默表示：「雖然降落的時候有點顛簸（笑），但能有家人的參與永遠是一件很酷的事。我不知道這到底是誰安排的，但這一切實在太棒了。」帶著家人的暖心應援與更衣室的絕佳氣氛，釀酒人全隊已整裝待發，全力朝世界大賽金盃邁進。