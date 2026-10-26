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DK直落2擊敗MKOI ShowMaker星朵拉9殺沒死過

▲DK 自2022年後，再次闖進LOL《英雄聯盟》世界賽8強。（圖／LOL Esports Flickr）

Gen.G 搶下8強門票 HLE、G2陷淘汰危機

▲LOL《英雄聯盟》2026世界大賽瑞士輪最新戰況。（圖／LOL Esports Flickr）

CFO 明迎戰 T1 TSW 對決巴西冠軍

▲LOL世界賽台灣時間明（27）日凌晨將進行瑞士輪第4天賽程。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》2026世界大賽瑞士輪賽事持續進行，今（26）日凌晨，韓國4號種子 DK 以 2:0擊敗西班牙戰隊 MKOI，Gen.G 則在先失1局的情況下，以2:1逆轉擊敗北美代表 LYON，兩隻韓國戰隊率先搶下8強門票，此外，中國戰隊 TES 以 1:0 擊敗歐洲冠軍 G2，IG 則以1:0扳倒韓國2號種子 HLE。DK 在與 MKOI 的系列賽中展現穩定表現，首局雙方雖然陷入拉鋸，但 DK 靠著 Smash 的凱莎拿下5連殺，成功取得領先；第2局則進一步掌握比賽節奏，ShowMaker 的星朵拉全場9殺、0死、2助攻，幫助隊伍收下勝利，也讓 DK 自2022年後，再次闖進世界賽8強。Gen.G 與 LYON 的對決同樣備受關注，LYON 在不被看好的情況下，首局全員逆襲取勝，不過 Gen.G 隨即調整狀態，第2局由 Ruler 使用艾希帶領隊伍扳平戰局，決勝第3局則靠著穩定的團隊營運收下勝利，最終以2:1完成逆轉，Gen.G 成為本屆世界賽第2支晉級8強的隊伍，與 DK 一同以3勝0敗的戰績，提前結束瑞士輪賽程，等待後續淘汰賽對手出爐。其他賽事方面，IG 面對 HLE 掌握下路優勢，逐步擴大領先，最終以1:0擊敗對手，將瑞士輪戰績推進至2勝1敗；TES 則靠著上路369使用安比薩打出亮眼表現，以1:0擊敗G2，同樣取得2勝1敗；相較之下，HLE、G2 戰績來到1勝2敗，接下來必須積極爭取勝利，才能保住晉級希望。LOL世界賽台灣時間明（27）日凌晨將進行瑞士輪第4天賽程，凌晨1點就由台灣戰隊 CFO 出戰衛冕軍 T1，雙方將以單局決勝（BO1）爭取瑞士輪第3輪勝利；另一場焦點戰則由中國戰隊 BLG 交手歐洲隊伍 KC。此外，已吞下2敗的 LOS 與 TSW、TL 與 AL，將進行三戰兩勝制（BO3）淘汰賽，落敗隊伍將直接告別本屆世界賽，勝者則能延續晉級希望。