我是廣告 請繼續往下閱讀

▲草蜢當年參加新秀歌唱大賽雖然落敗，但獲得評審梅艷芳（如圖）賞識，邀請三人擔任她首次紅館演唱會的嘉賓，親自傳授舞台經驗。（圖／翻攝自微博）

已故香港天后梅艷芳（梅姑）近日驚傳安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的骨灰被盜，報警至今已經3個月仍未尋獲，不過警方初步鎖定一名案發時身穿寺廟清潔制服、胸前配戴員工編號的男子「阿強」，只不過對方已搭機潛逃至東南亞。草蜢當年因受梅艷芳賞識而踏入歌壇，昨（25）日受訪時坦言：「不開心一定有的。」蔡一傑也透露梅艷芳離世後經常夢到她，光是這個禮拜就夢到對方兩次，直呼：「夢裡她很開心的！」草蜢當年參加新秀歌唱大賽雖然落敗，但獲得評審梅艷芳賞識，邀請三人擔任她首次紅館演唱會的嘉賓，親自傳授舞台經驗。然而近日卻驚傳恩師骨灰遭偷竊，對此草蜢受訪時證實此事，並坦言：「不開心是一定有的！」蔡一傑則表示：「我不知道偷走的人是要幹啥，很多人都很愛梅艷芳，希望他（指竊賊）可以把骨灰好好放回原本的地方就好了。」梅艷芳離世將近23年，蔡一傑也透露自己至今仍常常夢見對方，光是這禮拜就夢到她2次，「4天之前我夢見她，我們在夢裡跟她去了一個公園，看很多風景，她在夢裡很開心，樣子就是我認識她的時候，她23歲左右很年輕，我也真的不知道為什麼常常夢見梅艷芳。」甚至演出前一天也夢到她，只是細節已經不記得了，不過可以在夢中相見已經是非常開心。蔡一智則表示，每年梅艷芳的生日、忌日都會很想念她，「但是我覺得我們要向前看，因為我知道梅姐希望歌迷、包括我們都要開開心心生活，我們也不能太想念她，因為有個說法是，如果我們太想念她，（她）會走不了，應該走得瀟灑。」強調梅艷芳對草蜢的恩情，他們一定會放在心裡好好記得，很榮幸在人生中遇到她。草蜢爆紅至今超過40年，昨日澳門演唱會上也他們也演唱梅艷芳的歌曲〈愛將〉，演唱之前特別望著天上，蔡一智說：「現在做到這一刻，你們覺得我們（草蜢）成怎麼樣？如果真心覺得我們做得好啊，用熱烈的掌聲送給我師父梅艷芳，謝謝她，因為沒有梅艷芳就沒有草蜢。」他也提到，記得40年前，就是因為梅艷芳帶著他們來到澳門，才在這裡認識到大家，「40年裡面我們很努力在成長，繞了一大圈40年後，回到初心地澳門，多謝阿梅，我覺得今晚她也會在現場。」三人也希望秉承梅艷芳的精神，在未來的日子繼續回饋社會。慶功宴上，蔡一智分享每次演唱會上總會問大家滿不滿意，「如果滿意的話，是我們從梅姐身上學到的東西，希望她在遠方知道我們三個的努力，把她的一些舞台影子、魅力延續下去，透過我們的演唱會，讓大家記得香港曾有個舞台天后。」