今天10月26日光復節連假有垃圾車嗎？隨著連假即將進入尾聲，各縣市垃圾清運時間將有所調整，其中台南市今（26）日有22個行政區停收，提醒民眾倒垃圾前務必確認當地清運時間，避免白跑一趟。《NOWNEWS今日新聞》整理全台22縣市10月26日垃圾車清運資訊，帶領讀者一次掌握各地收運安排及停收資訊。
📍10/26光復節連假垃圾車整理：六都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）
◼︎ 台北市：10月26日正常收運。如無法配合垃圾車時間，可利用台北市設置的30處垃圾限時收受點，各站點開放時間與地點可至「台北市政府環境保護局網站」查詢。
◼︎ 新北市：10月26日正常收運。
◼︎ 桃園市：10月26日正常收運。
◼︎ 台中市：10月26日正常收運。
◼︎ 台南市：
● 10月26日正常收運：新營區、柳營區、下營區、西港區、佳里區、善化區、安定區、學甲區、北門區、東山區、白河區、六甲區、七股區、將軍區、新市區。
● 10月26日暫停收運：東區、中西區、安平區、南區、北區、安南區、永康區、後壁區、鹽水區、麻豆區、新化區、左鎮區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區。
◼︎ 高雄市：10月26日正常收運。
📍10/26光復節連假垃圾車整理：基隆、竹苗、彰投、雲嘉、屏東
◼︎ 基隆市：未公告。
◼︎ 新竹市：10月26日正常收運。
◼︎ 新竹縣：竹北市、新豐鄉、竹東鎮、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉、芎林鄉、寶山鄉、尖石鄉及五峰鄉後山地區10月26日正常清運，其餘地區依公所安排。
◼︎ 苗栗縣：苗栗市、竹南鎮10月26日正常收運；通霄鎮依星期一路線清運，其餘鄉鎮市尚未公告。
◼︎ 彰化縣：北斗鎮、竹塘鄉10月26日暫停收運；花壇鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉定點定時暫停；福興鄉沿線垃圾正常收運，但無提供資源回收車服務。
◼︎ 南投縣：南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、國姓鄉、仁愛鄉、水里鄉、信義鄉及魚池鄉10月26日正常清運，其餘地區依公所公告。
◼︎ 雲林縣：各鄉鎮市清運時間不同，尚無完整資訊，建議至雲林縣環境保護局或清運APP查詢。
◼︎ 嘉義縣：10月26日正常收運；大林鎮、新港鄉、東石鄉暫停定時定點清運。
◼︎ 嘉義市：未公告。
◼︎ 屏東縣：10月26日正常收運；佳冬鄉清潔隊及市場暫停收運，其餘依各鄉鎮公告。
📍10/26光復節連假垃圾車整理：宜蘭、花蓮、台東
◼︎ 宜蘭縣：未公告。
◼︎ 花蓮縣：吉安鄉、富里鄉及瑞穗鄉10月26日正常清運；玉里鎮10月26日上午暫停定時定點、下午與晚間正常清運；豐濱鄉北區、中區10月26日加班清運。
◼︎ 台東縣：台東市、池上鄉10月26日正常收運；鹿野鄉今日暫停收運。
📍10/26光復節連假垃圾車整理：外島（澎湖、金門、連江）
◼︎ 澎湖縣：馬公市、湖西鄉10月26日正常收運。
◼︎ 金門縣：尚未公告。
◼︎ 連江縣：尚未公告。
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◼︎ 台北市：10月26日正常收運。如無法配合垃圾車時間，可利用台北市設置的30處垃圾限時收受點，各站點開放時間與地點可至「台北市政府環境保護局網站」查詢。
◼︎ 新北市：10月26日正常收運。
◼︎ 桃園市：10月26日正常收運。
◼︎ 台中市：10月26日正常收運。
◼︎ 台南市：
● 10月26日正常收運：新營區、柳營區、下營區、西港區、佳里區、善化區、安定區、學甲區、北門區、東山區、白河區、六甲區、七股區、將軍區、新市區。
● 10月26日暫停收運：東區、中西區、安平區、南區、北區、安南區、永康區、後壁區、鹽水區、麻豆區、新化區、左鎮區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區。
◼︎ 高雄市：10月26日正常收運。
◼︎ 基隆市：未公告。
◼︎ 新竹市：10月26日正常收運。
◼︎ 新竹縣：竹北市、新豐鄉、竹東鎮、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉、芎林鄉、寶山鄉、尖石鄉及五峰鄉後山地區10月26日正常清運，其餘地區依公所安排。
◼︎ 苗栗縣：苗栗市、竹南鎮10月26日正常收運；通霄鎮依星期一路線清運，其餘鄉鎮市尚未公告。
◼︎ 彰化縣：北斗鎮、竹塘鄉10月26日暫停收運；花壇鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉定點定時暫停；福興鄉沿線垃圾正常收運，但無提供資源回收車服務。
◼︎ 嘉義縣：10月26日正常收運；大林鎮、新港鄉、東石鄉暫停定時定點清運。
◼︎ 嘉義市：未公告。
◼︎ 屏東縣：10月26日正常收運；佳冬鄉清潔隊及市場暫停收運，其餘依各鄉鎮公告。
📍10/26光復節連假垃圾車整理：宜蘭、花蓮、台東
◼︎ 宜蘭縣：未公告。
◼︎ 花蓮縣：吉安鄉、富里鄉及瑞穗鄉10月26日正常清運；玉里鎮10月26日上午暫停定時定點、下午與晚間正常清運；豐濱鄉北區、中區10月26日加班清運。
◼︎ 台東縣：台東市、池上鄉10月26日正常收運；鹿野鄉今日暫停收運。
◼︎ 澎湖縣：馬公市、湖西鄉10月26日正常收運。
◼︎ 金門縣：尚未公告。
◼︎ 連江縣：尚未公告。