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伊朗戰爭首當其衝 民主黨擬從國防預算施壓

對烏援助有望恢復 俄羅斯能源制裁恐再收緊

以色列軍援面臨變數 民主黨內要求限制武器供應

川普要求軍費暴增67% 海外援助刪減也成攻防焦點

美國11月3日將舉行期中選舉，國會控制權是否易手備受關注。部分無黨派分析人士認為，民主黨有機會奪回聯邦眾議院，甚至可能拿下參議院，結束共和黨過去兩年全面掌控華府的局面。外媒分析，若民主黨成功掌握國會，將有機會透過預算審查、立法及監督權，制衡美國總統川普（Donald Trump）的外交政策，包括伊朗戰爭、對烏克蘭及以色列的軍事援助，以及國防預算等重大議題。根據路透社報導，民主黨批評，共和黨掌控國會期間，未能有效制衡川普政府，使行政部門在發動戰爭及運用政府預算方面擁有過大權力。然而，美國憲法將宣戰及政府撥款等重要權限賦予國會，因此一旦國會控制權改變，川普的外交與軍事政策可能面臨更多限制。川普政府今年2月28日未經國會事先批准，便對伊朗發動軍事行動，引發民主黨強烈不滿。民主黨議員曾多次推動決議，要求川普取得國會授權才能繼續對伊朗作戰，其中一項決議甚至獲得少數共和黨議員支持，但川普政府並未依照決議停止軍事行動。若民主黨奪回眾議院或參議院控制權，便可利用國防預算審查權向白宮施壓，要求川普取得國會授權，並傳喚政府官員公開說明戰爭計畫。川普政府上任後，大幅縮減對烏克蘭的直接財政及軍事援助，儘管美國國會兩黨仍有不少議員支持協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。此外，川普近期解除俄羅斯柴油相關制裁，並豁免部分俄羅斯能源制裁措施，也引發民主、共和兩黨部分議員不滿。如果民主黨同時掌握參眾兩院，將能主導法案排審，推動新一輪對烏援助。報導指出，相關援助在國會具有跨黨派支持基礎，但若川普行使否決權，仍須取得參眾兩院各三分之二議員支持，才能推翻總統否決。可能接掌眾議院外交委員會的民主黨議員米克斯（Gregory Meeks），也已提出跨黨派法案，試圖阻止川普重新開放俄羅斯柴油進入全球市場。以色列在加薩戰爭中的軍事行動，以及約旦河西岸持續發生的暴力事件，使民主黨內對以色列的支持明顯下降。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與共和黨關係密切，也加深部分民主黨人的不滿。美國上一會計年度提供以色列約38億美元（約新台幣1200億元）的軍事援助，金額高於其他受援國。今年夏季，近半數眾議院民主黨議員曾投票支持停止對以色列軍援。部分未支持全面停止援助的議員，包括米克斯，也主張限制向以色列提供重型炸彈等武器。若民主黨取得國會控制權，未來對以色列軍援的規模及武器種類，都可能面臨更嚴格的審查。國防預算同樣可能成為白宮與國會角力的重點。川普今年要求將美國軍事預算大幅提高67%，達到1.5兆美元，但民主黨參議員以政府未充分就伊朗戰爭諮詢國會，以及大幅削減社會福利支出為由，阻擋相關預算案。另一方面，川普政府也暫緩撥付或取消數十億美元已獲國會批准的對外援助經費，引發民主黨不滿。若重新取得國會主導權，民主黨預計將推動恢復部分海外援助。不過，即使民主黨在期中選舉後取得國會控制權，也不代表能立即改變川普的外交政策。相關法案仍須經過參眾兩院立法程序，並可能面臨總統否決。國會能否透過預算及監督權有效制衡白宮，將取決於選後席次分布及兩黨合作程度。