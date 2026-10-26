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11月沒有連假放！2026倒數兩個月都只有9天假

從光復節連假之後要一直到12月底才有連假可以放，11月沒有連假、12月大月休假日其實也不多

▲從光復節連假之後要一直到12月底才有連假可以放，11月沒有連假、12月大月休假日其實也不多。（圖/記者張嘉哲攝）

下半年連假快放完了！2026倒數2個月「只剩聖誕節連假」

今年最後2個月只剩下12月底行憲紀念日連假，日期為「12/25（五）至12/27（日）共3天」。

▲2026年最後倒數兩個月，剩下的連假只有行憲紀念日3天，也就是聖誕節連假。（圖／記者林調遜攝）

12月最強請假攻略等到了！爽放9天、10天任你選

第一種是請12月21日至24日，可以從12月19日一直放到12月27日總共9天

第二種是請12月28日至31日，可以從12月25日一直放到2027年1月3日，總計有10天連假

▲12月底最強請假攻略，上班族運用特休可以有兩種模式，一個是9天連假，一個是10天連假，差別在於工作類別年底是否一定要進公司工作。（圖/記者張嘉哲合成）

光復節連假今（26）日最後一天，放完這個連假也意味著下半年的連續假期也已經告一個段落，不少民眾翻開行事曆後發現，接下來11月沒有連假，要一直到12月底才有行憲紀念日連假，不過如果你是年度特休還沒用完的上班族，12月可以巧妙運用直接連續休假10天，正好在年底讓自己好好充電一下哦！2026年倒數最後兩個月，帶你一文看最新行事曆安排。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跟各位上班族說個悲報，下半年的連假已經告一個段落了，，2026最後倒數兩個月，望周知」。貼文曝光後，不少上班族紛紛回應、「沒事啦，我的特休要登場了，12月底休10天確定！超級爽」、「一想到12月底的十天連假就很興奮了！」然而從暑假過後，接著放完中秋節、教師節、國慶日及這次光復節連假後，下半年的連假大潮已經過去，11月部分因為第一週被10月31日吃掉周六，因此11月一般上班族的例行休假只有9天，12月則是因為最後一週剛好落在周四也沒有跨過周末，因此即便有聖誕節連假，全月例行休假只有9天，因此這兩個月都很適合上班族消化年度特休的時刻。由於兩個月僅有一個3天連假，有不少上班族都鎖定12月底的連假來消化特休，有兩種模式，，接著上班四天之後繼續放元旦連假，適合年底一定要進公司結案、不得不上班的上班族。，這種就非常適合年底不一定需要進公司，聖誕節活動多、跨年想要玩瘋、年底想要好好充電出國的上班族，兩種模式任你挑！好好充電2027年繼續打拼事業。