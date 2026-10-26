光復節連假今（26）日最後一天，放完這個連假也意味著下半年的連續假期也已經告一個段落，不少民眾翻開行事曆後發現，接下來11月沒有連假，要一直到12月底才有行憲紀念日連假，不過如果你是年度特休還沒用完的上班族，12月可以巧妙運用直接連續休假10天，正好在年底讓自己好好充電一下哦！2026年倒數最後兩個月，帶你一文看最新行事曆安排。
11月沒有連假放！2026倒數兩個月都只有9天假
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跟各位上班族說個悲報，下半年的連假已經告一個段落了，從光復節連假之後要一直到12月底才有連假可以放，11月沒有連假、12月大月休假日其實也不多，2026最後倒數兩個月，望周知」。
貼文曝光後，不少上班族紛紛回應「真的要開始上班人生了，前面連假放太爽」、「真的哭出來，最後兩個月假都超少的」、「11月只有9天休假，12月雖然有連假，但因為月底也沒有卡到六日也是9天休假」、「沒事啦，我的特休要登場了，12月底休10天確定！超級爽」、「一想到12月底的十天連假就很興奮了！」
下半年連假快放完了！2026倒數2個月「只剩聖誕節連假」
然而從暑假過後，接著放完中秋節、教師節、國慶日及這次光復節連假後，下半年的連假大潮已經過去，今年最後2個月只剩下12月底行憲紀念日連假，日期為「12/25（五）至12/27（日）共3天」。
11月部分因為第一週被10月31日吃掉周六，因此11月一般上班族的例行休假只有9天，12月則是因為最後一週剛好落在周四也沒有跨過周末，因此即便有聖誕節連假，全月例行休假只有9天，因此這兩個月都很適合上班族消化年度特休的時刻。
12月最強請假攻略等到了！爽放9天、10天任你選
由於兩個月僅有一個3天連假，有不少上班族都鎖定12月底的連假來消化特休，有兩種模式，第一種是請12月21日至24日，可以從12月19日一直放到12月27日總共9天，接著上班四天之後繼續放元旦連假，適合年底一定要進公司結案、不得不上班的上班族。
第二種是請12月28日至31日，可以從12月25日一直放到2027年1月3日，總計有10天連假，這種就非常適合年底不一定需要進公司，聖誕節活動多、跨年想要玩瘋、年底想要好好充電出國的上班族，兩種模式任你挑！好好充電2027年繼續打拼事業。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跟各位上班族說個悲報，下半年的連假已經告一個段落了，從光復節連假之後要一直到12月底才有連假可以放，11月沒有連假、12月大月休假日其實也不多，2026最後倒數兩個月，望周知」。
貼文曝光後，不少上班族紛紛回應「真的要開始上班人生了，前面連假放太爽」、「真的哭出來，最後兩個月假都超少的」、「11月只有9天休假，12月雖然有連假，但因為月底也沒有卡到六日也是9天休假」、「沒事啦，我的特休要登場了，12月底休10天確定！超級爽」、「一想到12月底的十天連假就很興奮了！」
然而從暑假過後，接著放完中秋節、教師節、國慶日及這次光復節連假後，下半年的連假大潮已經過去，今年最後2個月只剩下12月底行憲紀念日連假，日期為「12/25（五）至12/27（日）共3天」。
11月部分因為第一週被10月31日吃掉周六，因此11月一般上班族的例行休假只有9天，12月則是因為最後一週剛好落在周四也沒有跨過周末，因此即便有聖誕節連假，全月例行休假只有9天，因此這兩個月都很適合上班族消化年度特休的時刻。
由於兩個月僅有一個3天連假，有不少上班族都鎖定12月底的連假來消化特休，有兩種模式，第一種是請12月21日至24日，可以從12月19日一直放到12月27日總共9天，接著上班四天之後繼續放元旦連假，適合年底一定要進公司結案、不得不上班的上班族。
第二種是請12月28日至31日，可以從12月25日一直放到2027年1月3日，總計有10天連假，這種就非常適合年底不一定需要進公司，聖誕節活動多、跨年想要玩瘋、年底想要好好充電出國的上班族，兩種模式任你挑！好好充電2027年繼續打拼事業。