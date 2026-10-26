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持斧闖酒吧突襲熟客 44歲男子頭部受傷送醫

嫌犯否認殺人意圖 警方追查犯案動機

日本大阪市25日凌晨發生一起持斧傷人事件。一名自稱韓國籍的46歲男子闖入心齋橋附近的酒吧，突然持斧頭攻擊一名44歲男性熟客，造成對方頭部受傷送醫。警方獲報趕抵現場後，以涉嫌殺人未遂將男子當場逮捕。值得注意的是，嫌犯先前曾揚言要殺害店內所有人，酒吧負責人更在案發前一天才因遭到恐嚇向警方求助，不料隔天凌晨就發生攻擊事件。綜合日本媒體報導，事件發生於25日凌晨1時30分至40分左右，地點位於大阪市中央區西心齋橋2丁目的酒吧，距離大阪地鐵難波站以北約400公尺，周邊有不少商業大樓及餐飲店。大阪府警南警察署指出，嫌犯為自稱韓國籍、居住在大阪市浪速區櫻川的46歲公司職員安憲太，姓名、國籍及職業均尚未獲得確認。案發時，44歲的被害男子已在酒吧內，安姓嫌犯隨後進入店內，突然大喊「喂！你這傢伙！」，接著持斧頭朝男子頭部攻擊一次。酒吧負責人見狀立即報警，表示店內發生打鬥，有男子頭部流血，凶器是一把斧頭。警方趕抵現場後，以殺人未遂嫌疑將安姓男子現行犯逮捕。遭攻擊的44歲男子居住在大阪市生野區，頭部受傷流血，被送往醫院治療。據了解，男子送醫時意識清楚，仍能正常對話，傷勢初步研判可能屬於輕傷，但詳細情況仍待確認。警方表示，嫌犯與被害男子都是酒吧常客，研判兩人原本就認識。警方調查發現，安姓嫌犯早在今年8月下旬，就曾透過社群平台向酒吧負責人發送恐嚇訊息，並在8月至10月期間，多次透過訊息或電話揚言要殺害對方。此外，嫌犯22日曾前往酒吧，當場放話「星期六把所有人都叫到店裡，我要把他們全部殺掉」。由於擔心自身安全，酒吧負責人24日親自前往大阪府警南警察署，反映遭到嫌犯恐嚇的情況。警方當時曾提供110報案登錄等相關處理方式，沒想到隔天凌晨就發生持斧攻擊事件。面對警方訊問，安姓嫌犯坦承記得自己曾持斧頭攻擊對方，但表示「之後的事情就不記得了」，並強調「沒有要殺人的意思」，部分否認殺人未遂嫌疑。目前警方正進一步調查嫌犯與被害人之間的關係、先前恐嚇事件及實際犯案動機，以釐清整起案件經過。