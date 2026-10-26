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▲蔡一傑（如圖）經過休養後重返舞台，昨日演唱會上他又唱又跳3小時，不論歌聲還是舞技都展現巨星風範，狀態極佳。（圖／寬魚國際提供）

草蜢成員蔡一傑2024年底證實罹患惡性腦瘤，緊急接受開腦手術切除約7公分的腫瘤，經過一年休養後恢復良好，昨晚（26日）在演唱會上帶來整整3小時的演出，展現好體力。台上，蔡一傑向粉絲報平安，表示：「大家不用擔心，我還是會經常去醫院做健康檢查，所以目前狀況很穩定。」透露現在每個月都會回診。不過，蔡一傑也感性透露這兩年來，盡量做一些讓自己開心的事情，像是跑步、游泳等，但靜下心思考後卻發現自己其實並沒有真的那麼開心，直言唯有站在舞台上才是他最開心的時刻。蔡一傑經歷腦瘤動刀後，如今已恢復健康，昨日台上他又唱又跳3小時，不論歌聲還是舞技都展現巨星風範，狀態極佳！對於外界關心的身體狀況，蔡一傑表示：「大家不用擔心，我還是會經常去醫院做健康檢查，所以目前狀況很穩定，身邊的人也都很穩定，謝謝大家，Thank you！」他也透露休養這兩年來，經常會出門吃飯、逛街，「總之，只要自己開心，想去哪裡就去哪裡！」一路上也有很多粉絲替他加油打氣。然而，與病魔對抗的期間，蔡一傑直言有盡量做一些讓自己開心的事情，例如跑步、游泳，「有時候會找個安靜的時間，自己靜下心來畫畫；另外，我也常常下廚，你們知道我很喜歡煮東西吃。」但做了這麼多事情之後，他發現自己其實並沒有真的那麼開心，心情覺得很矛盾。如今再次重返舞台，大病一場後，蔡一傑認為快樂並不是那麼容易得到的，「所以我希望大家在感到快樂的時候，一定要好好把握，及時行樂。」接著帶來自己作曲填詞的廣東歌〈及時行樂〉。此外，蔡一傑昨晚還化身DJ，身穿背心、大方秀出健壯肌肉，帶來電音新歌〈老的辣〉及經典嗨歌〈忘情森巴舞〉，有著精壯身材及好體力的他，受訪時也透露自己每天健身三小時、一週練七天，笑說：「我們訓練很夠的！」