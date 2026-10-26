2026《英雄聯盟》世界賽瑞士輪，台灣代表 CFO 明（27）日凌晨1點將迎戰3連霸衛冕軍 T1，再度碰上傳奇中路 Faker，CFO 官方公開隊員觀看抽籤的花絮影片，只見中路 Pout 得知對手是 Faker 後，當場狂抓頭髮、抱頭尖叫，甚至激動到手抖，讓隊友笑成一團，影片引起粉絲們熱議。
Pout 抽到 Faker 崩潰 狂抓頭髮還爆韓文髒話
在 CFO 官方公開的抽籤花絮影片中，隊員們聚在一起觀看瑞士輪第三輪抽籤，過程中，教練 Chawy 先是提醒，同組還有3支 LPL 戰隊，對手都不是容易應付的對象，沒想到最後抽出的對手是 T1，Pout 瞬間情緒失控，不僅狂抓頭髮、抱頭尖叫，還一邊喊著「Faker」一邊激動地扭動身體，甚至脫口而出韓文髒話，連雙手都開始發抖，反應誇張到讓身旁隊友忍不住大笑。
Doggo自嘲對上Peyz輸100刀 隊友互動展現好感情
除了 Pout 的反應，下路 Doggo 也成為影片另一個笑點，得知即將迎戰 T1 後，他直接把焦點放在對方下路選手Peyz身上，自嘲「打Peyz？應該輸100刀」，不過，這段花絮不只有抽籤結果帶來的緊張感，也讓外界看見CFO隊員私下相處的一面。
尤其本季第二賽段中期才加入 CFO 的 Pout 毫不掩飾自己的激動，隊友則在旁自然地接話、吐槽與笑鬧，彼此互動相當放鬆，沒有過多拘謹感，也讓團隊融洽的氣氛成為影片另一個亮點。
CFO曾在世界賽擊敗T1 MSI也曾打滿五局
回顧 CFO 與 T1 歷年在國際賽場交手，2025年 MSI 季中邀請賽，CFO 曾與 T1 激戰5局，一度取得2:1領先，最後仍以2:3惜敗；2025年10月16日的《英雄聯盟》世界賽瑞士輪第二輪，CFO再度碰上當時的衛冕冠軍T1，靠著團隊戰術與團戰發揮，在BO1險勝對手，拿下瑞士輪第二勝。
CFO 與 T1 的瑞士輪第三輪賽事，預計於台灣時間10月27日凌晨1點登場，採取BO1單場決勝制，雙方目前同為1勝1敗，獲勝的一方將拿下第2勝，朝晉級淘汰賽的目標邁進；落敗的一方則會跌入1勝2敗組，面臨更大的晉級壓力。
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在 CFO 官方公開的抽籤花絮影片中，隊員們聚在一起觀看瑞士輪第三輪抽籤，過程中，教練 Chawy 先是提醒，同組還有3支 LPL 戰隊，對手都不是容易應付的對象，沒想到最後抽出的對手是 T1，Pout 瞬間情緒失控，不僅狂抓頭髮、抱頭尖叫，還一邊喊著「Faker」一邊激動地扭動身體，甚至脫口而出韓文髒話，連雙手都開始發抖，反應誇張到讓身旁隊友忍不住大笑。
除了 Pout 的反應，下路 Doggo 也成為影片另一個笑點，得知即將迎戰 T1 後，他直接把焦點放在對方下路選手Peyz身上，自嘲「打Peyz？應該輸100刀」，不過，這段花絮不只有抽籤結果帶來的緊張感，也讓外界看見CFO隊員私下相處的一面。
尤其本季第二賽段中期才加入 CFO 的 Pout 毫不掩飾自己的激動，隊友則在旁自然地接話、吐槽與笑鬧，彼此互動相當放鬆，沒有過多拘謹感，也讓團隊融洽的氣氛成為影片另一個亮點。
回顧 CFO 與 T1 歷年在國際賽場交手，2025年 MSI 季中邀請賽，CFO 曾與 T1 激戰5局，一度取得2:1領先，最後仍以2:3惜敗；2025年10月16日的《英雄聯盟》世界賽瑞士輪第二輪，CFO再度碰上當時的衛冕冠軍T1，靠著團隊戰術與團戰發揮，在BO1險勝對手，拿下瑞士輪第二勝。
CFO 與 T1 的瑞士輪第三輪賽事，預計於台灣時間10月27日凌晨1點登場，採取BO1單場決勝制，雙方目前同為1勝1敗，獲勝的一方將拿下第2勝，朝晉級淘汰賽的目標邁進；落敗的一方則會跌入1勝2敗組，面臨更大的晉級壓力。