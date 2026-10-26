皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（26）日公布2026年11月「主要花朵」，將輪到首次盛開的「天竺葵」登場，顏色包括「白色、黃色、紅色、藍色」，副花朵官方尚未確認，但預計會是2025年11月主花「鼠尾草」，11月的社群日則會在「11月14日、11月15日」舉行，此外，每年11月都是《Pikmin Bloom》週年活動期間，月底還有「社群週」登場，皮友們準備爆肝玩遊戲了。
天竺葵11月登場 4種顏色都有
《Pikmin Bloom》指出，今年11月，將首次綻放白色、藍色、黃色、紅色的天竺葵，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，偶爾會開出兔耳花、鐵線蓮、萬壽菊、鼠尾草、薊花或天竺葵；摧毀蘑菇獲得的水果，也會提供「一般、兔耳花、鐵線蓮、萬壽菊、鼠尾草、薊花或天竺葵」的精華。
天竺葵台灣很常見 社群日11/14、11/15開跑
天竺葵是台灣常見的觀賞植物，原產於非洲南部，又有「洋葵」、「石蠟紅」等別名，花色包括紅色、粉紅色、白色、橘色及紫色等，花朵通常由多朵小花聚集成「繖形花序」，盛開時花團錦簇，經常被用於庭園花壇、陽台盆栽及景觀布置。
《Pikmin Bloom》2026年11月的社群日將在11月14日、11月15日舉行，近期官方也將公布包括11月任務、蘑菇、飾品等資訊。
11月迎遊戲5週年 週年活動、地獄補考週都要來了
《Pikmin Bloom》每年11月是週年紀念月，今年適逢5週年，官方尚未公佈詳細資訊，不過回顧過去幾年，《Pikmin Bloom》都會在11月舉辦週年紀念活動，透過推出新款限定造型、加入舊款復刻與社群紀念元素來慶祝，2026適逢5週年，想必11月會大肆慶祝
不僅會推出週年紀念活動，《Pikmin Bloom》11月還有被玩家稱為「地獄補考週」的社群週活動將登場，玩家將挑戰補齊近半年的種植員徽章，以及解鎖高難度種花任務，取得Mii限定服裝，2026年11月社群週前，皮友們記得先囤好「風鈴草、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花、天竺葵」等6款花瓣，為社群週全力備戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Pikmin Bloom》指出，今年11月，將首次綻放白色、藍色、黃色、紅色的天竺葵，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，偶爾會開出兔耳花、鐵線蓮、萬壽菊、鼠尾草、薊花或天竺葵；摧毀蘑菇獲得的水果，也會提供「一般、兔耳花、鐵線蓮、萬壽菊、鼠尾草、薊花或天竺葵」的精華。
天竺葵是台灣常見的觀賞植物，原產於非洲南部，又有「洋葵」、「石蠟紅」等別名，花色包括紅色、粉紅色、白色、橘色及紫色等，花朵通常由多朵小花聚集成「繖形花序」，盛開時花團錦簇，經常被用於庭園花壇、陽台盆栽及景觀布置。
《Pikmin Bloom》2026年11月的社群日將在11月14日、11月15日舉行，近期官方也將公布包括11月任務、蘑菇、飾品等資訊。
《Pikmin Bloom》每年11月是週年紀念月，今年適逢5週年，官方尚未公佈詳細資訊，不過回顧過去幾年，《Pikmin Bloom》都會在11月舉辦週年紀念活動，透過推出新款限定造型、加入舊款復刻與社群紀念元素來慶祝，2026適逢5週年，想必11月會大肆慶祝
不僅會推出週年紀念活動，《Pikmin Bloom》11月還有被玩家稱為「地獄補考週」的社群週活動將登場，玩家將挑戰補齊近半年的種植員徽章，以及解鎖高難度種花任務，取得Mii限定服裝，2026年11月社群週前，皮友們記得先囤好「風鈴草、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花、天竺葵」等6款花瓣，為社群週全力備戰。