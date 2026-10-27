小孟老師分析今（27）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：優化作業程式
感情：友情日漸增溫
財運：偏財小有進帳
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：天秤
金牛座：
工作：獲得更多自由
感情：感情溫度昇華
財運：善於財務工具
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
雙子座：
工作：滿足客戶需求
感情：關係溝通順暢
財運：自己研究股票
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：處女
巨蟹座：
工作：執行市場分析
感情：情緒愉快穩定
財運：有效管理財務
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：金牛
獅子座：
工作：工作集中精神
感情：愛神前來眷顧
財運：投資耐性勿急
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：水瓶
處女座：
工作：擴大全球業務
感情：適合約會之日
財運：偏財意外獲利
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天秤座：
工作：雙方共同成長
感情：儀態表現優雅
財運：買賣房產獲利
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天蠍座：
工作：了解客戶需求
感情：戀愛會有進展
財運：意外撿到錢財
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
射手座：
工作：說好話得人緣
感情：安排短程旅行
財運：應酬小賺禮金
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：射手
魔羯座：
工作：促進靈感創意
感情：有機會異國戀
財運：財富貴人相助
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：應對解決衝突
感情：可多參加聚會
財運：用心規劃投資
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：獅子
雙魚座：
工作：事業充滿熱情
感情：難以中立評估
財運：忙碌賺取投資
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：優化作業程式
感情：友情日漸增溫
財運：偏財小有進帳
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：天秤
金牛座：
工作：獲得更多自由
感情：感情溫度昇華
財運：善於財務工具
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
雙子座：
工作：滿足客戶需求
感情：關係溝通順暢
財運：自己研究股票
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：處女
巨蟹座：
工作：執行市場分析
感情：情緒愉快穩定
財運：有效管理財務
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：金牛
獅子座：
工作：工作集中精神
感情：愛神前來眷顧
財運：投資耐性勿急
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：水瓶
處女座：
工作：擴大全球業務
感情：適合約會之日
財運：偏財意外獲利
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天秤座：
工作：雙方共同成長
感情：儀態表現優雅
財運：買賣房產獲利
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天蠍座：
工作：了解客戶需求
感情：戀愛會有進展
財運：意外撿到錢財
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
射手座：
工作：說好話得人緣
感情：安排短程旅行
財運：應酬小賺禮金
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：射手
魔羯座：
工作：促進靈感創意
感情：有機會異國戀
財運：財富貴人相助
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：應對解決衝突
感情：可多參加聚會
財運：用心規劃投資
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：獅子
雙魚座：
工作：事業充滿熱情
感情：難以中立評估
財運：忙碌賺取投資
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。