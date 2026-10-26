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▲古天樂並未正面談論債務內容，而是在微博以「誠實」為題發文。（圖／翻攝自古天樂微博）

香港影帝古天樂接連爆出欠債、秘婚傳聞，不僅傳出與演員林淑茵低調結婚，旗下「天下一電影製作有限公司」也捲入債務官司，遭控欠債1.49億港元（約新台幣6.1億元），對於相關傳聞古天樂抱持一貫低調個性未做回應。雖捲入風波，昨晚（25日）他仍情義相挺現身擔任草蜢澳門演唱會嘉賓，戴上墨鏡、身穿西裝在台上賣力唱跳，台上古天樂也突然遭爆27年前的秘密，蔡一智當場笑虧：「很久很久以前，古天樂曾經擔任過我們一個MV的男主角，大家知不知道是哪個MV？當時古天樂的皮膚還是很白呢！」一發聲反擊古天樂近日遭港媒爆料，過去與旗下「天下一電影公司」名義借款7000萬港元，原本應在2020年還清，但後來多次延後還款期限，如今加上利息金額已超過1.49億港元（約新台幣6.1億元）。事後，天下一發聲明反擊，強調原告提出的案情並不完整，且案件已進入司法程序，目前不便作進一步評論。至於古天樂並未正面談論債務內容，而是在微博以「誠實」為題發文，表示各種紛爭止於內心的平靜，不用急於辯解，安靜地做好自己的事，就是最大的誠實。除此之外，古天樂還傳出已和演員林淑茵低調結婚，有網友目擊兩人曾一同在韓國看GD（權志龍）演唱會，且多次同時出現在同個城市，懷疑兩人關係，但古天樂同樣對私生活未有回應。接連爆出秘婚、欠債傳聞，古天樂昨日久違現身，他擔任草蜢澳門演唱會嘉賓，戴著墨鏡、身穿西裝帥氣登台，此次亮相讓外界格外注意他的狀態。古天樂心情似乎未受到風波影響，反而開起玩笑，說自己是草蜢演唱會的長期嘉賓，雙方在台上一來一往對話笑翻眾人。而草蜢成員蘇志威還分享與古天樂有著長達27年的交情，兩人在1999年合作《刑事偵緝檔案四》，並且朝夕相處半年以上，透露：「放飯的時候他會來跟我吃飯、大家聊天，那半年我們度過了非常多的時間。」另外蔡一智還爆料：「還有一個秘密想問大家，不知道大家知不知道？很久很久以前，古天樂曾經擔任過我們一個MV的男主角！大家知不知道是哪個MV？當時古天樂的皮膚還是很白呢！」與如今黝黑膚色形成強烈對比，讓台下粉絲聽了忍不住笑了出來。