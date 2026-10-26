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◼︎台北市10月26日停水範圍

▲台北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月26日停水範圍

▲新北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月26日停水範圍

▲桃園市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月26日停水範圍

▲台南市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月26日停水範圍

▲高雄市10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月26日停水範圍

▲宜蘭縣10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月26日停水範圍

▲屏東縣10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣10月26日停水範圍

▲花蓮縣10月27日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

連假結束記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月27日（週二）在台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市以及總共8縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在桃園市還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月27日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月26日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月26日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：振華街22巷旁後巷(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月26日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水26戶)🕦影響時間：10月26日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：10月26日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月26日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月26日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區永和區：中興街133巷(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月26日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月26日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號、中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月26日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路355號至415號(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月26日09時至19時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區大園區：北港路、潮音二路、潮音路一段、西濱路三段、西部濱海快速公路、許厝港路。🕦影響時間：10月26日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月26日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新營區：東興八街、東安街。🕦影響時間：10月26日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：用戶新裝工程📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：10月26日13時至17時(共4小時)停水原因：用戶新裝工程📍停水地區宜蘭市：中興路🕦影響時間：10月26日14時30分至17時30分(共3小時)停水原因：用戶新裝工程📍停水地區高樹鄉：泰山村、南華村。🕦影響時間：10月26日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、興中路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：10月26日14時30分至17時30分(共3小時)停水原因：因台電停電,無法供水。📍停水地區三地門鄉：賽嘉村、馬兒村、口社村。🕦影響時間：10月26日09時30分至11時30分(共2小時)停水原因：因台電停電,無法供水。📍停水地區新城鄉：嘉北一街、嘉北二街、嘉南一街、嘉南路、嘉新路、花師街、華西路。花蓮市：十六股大道、嘉南路、尚志路、新興路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。