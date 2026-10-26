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光復節連續假期今（26）日收假迎來返工車潮，截至上午11時，國道全線交通量為25.4百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，預判下午重點車多路段為國1、國5北向；國4、國6、國10西向等處將有大量車潮。上午國道壅塞路段主要為國1南向中壢至平鎮系統、北向汐止系統至五堵路段，其餘路段均能維持行車順暢；至11時共發生4件事故，其中3件為追撞事故，雖均迅速排除，未影響車流運作。高速公路局預判，下午重點車多路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。