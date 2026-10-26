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▲劉雯疑似手滑公開小紅書收藏夾，裡面全是井柏然的帥照。（圖／翻攝自微博）

陸劇《早春晴朗》讓男女主角井柏然與孫千爆紅，卻有大批該劇的CP粉將劇情延伸到真實世界，狂網暴井柏然正牌女友劉雯逼分手，導致兩人變得更為低調，還有人猜測是真的已經分手。而昨（25）日劉雯疑似突手滑公開小紅書的收藏夾，裡面全是井柏然帥照，瞬間甜翻粉絲，不過沒多久又轉回私密狀態。昨日有眼尖粉絲發現，劉雯突然把小紅書的收藏夾轉為公開，一看裡面全是男友井柏然的帥照，不只有他弄髮型的對鏡自拍，還有出國旅遊的私照等，根本是男友的小迷妹，火速引發熱議。但在過了約半個小時後，劉雯似乎發現異狀，就又將收藏夾轉為私人，疑似因手滑才會不小心公開。不過劉雯這次的事件，也可以說是間接破除與井柏然的分手傳聞，大批粉絲也都被這「意外事件」甜翻，紛紛表示：「意外秀了收藏，期待也不小心秀婚戒&紅本本」、「好登對的一對」、「前兩天造謠姐分手了的來看看，姐親自下場闢謠了，人家恩愛著呢。」事實上，劉雯因不斷被《早春晴朗》CP粉逼分手，對戀情的態度變得越來越低調，日前小倆口前往上海參加完李榮浩的演唱會後，劉雯還被發現緊急更改班機時間，獨自返回北京避嫌，讓許多人都非常心疼。除此之外，有網友爆料其實兩人早就領證結婚，只是一直沒有公開，但對此雙方則尚未出面證實。