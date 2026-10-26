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122公釐自走砲罕見現身前線 車身寫反美宣傳標語

韓國加強監控 今年邊境已傳約900次爆炸聲

北韓致函聯合國 指控韓國捏造地雷爆炸事件

韓國提議恢復軍事對話 兩韓仍互不相讓

朝鮮半島局勢持續緊張，北韓近期宣布將加強軍事分界線（MDL）周邊火力部署，韓國媒體25日更在京畿道金浦市的愛妓峰展望台，拍攝到北韓自走砲罕見出現在接近邊境的區域。與此同時，北韓向聯合國安全理事會發函，指控韓國捏造造成3名韓國士兵受傷的地雷爆炸事件，企圖阻撓北韓強化邊境防禦設施，使兩韓軍事對峙進一步升溫。綜合韓聯社、法新社等外媒報導，韓聯社25日上午在距離北韓領土約1.5公里的愛妓峰展望台，拍攝到疑似北韓軍方122公釐自走砲，部署於黃海道開豐郡沿海的邊境地區。照片顯示，這輛疑似122公釐自走砲的裝甲車身上，寫有「消滅朝鮮人民不共戴天的敵人、美帝侵略者！」等宣傳標語。周邊還有多名北韓士兵反覆升降紅色旗幟，疑似正在進行軍事訓練。據了解，北韓122公釐自走砲是部署於前線的重要砲兵武器，射程約15至24公里。一般而言，砲兵部隊為避免遭敵方偵察或攻擊，通常會利用山區等地形隱蔽，因此這次自走砲直接出現在韓國媒體可拍攝的位置，相當罕見。韓國國防安全論壇（KODEF）秘書長申鍾宇（신종우，音譯）分析，北韓刻意將自走砲部署在圍欄前方，可能是為了提高邊境緊張情勢，具有武力展示的意味。他指出，北韓領導人金正恩的妹妹金與正先前曾預告部署「戰術性武力手段」，如今前線砲兵部隊可能已開始向邊境推進，未來不排除還有其他軍事裝備陸續部署。面對北韓邊境軍事活動增加，韓國軍方也提高警戒。韓國海軍陸戰隊司令朱一錫20日出席國會國政監查時表示，北韓第4軍團在西北部島嶼前方的部署出現多項變化，因此韓國正加強情報、監視及偵察（ISR）設備，維持應變態勢。此外，據了解，韓國軍方今年以來已在仁川江華郡前線聽見約900次來自北韓方向的爆炸聲，多數被認為與北韓持續進行邊境要塞化工程有關。除了前線軍事部署，兩韓近期也因地雷爆炸事件相互指責。韓國上個月表示，非軍事區（DMZ）內發生的地雷爆炸造成3名韓國士兵受傷，並認定爆炸是由北韓埋設的地雷引起。北韓則強烈否認相關指控。根據北韓官媒朝中社26日報導，北韓常駐聯合國代表25日向安理會提交信函，指控韓國毫無根據地將地雷爆炸責任推給北韓。北韓在信中聲稱，韓國捏造地雷事件，是為了將北韓邊境防禦工程塑造成「軍事入侵」，藉此拖延或阻撓相關施工，並試圖逃避朝鮮半島緊張局勢升高的責任。北韓同時主張，強化南部邊境防禦設施屬於符合《聯合國憲章》的主權行為，並批評韓國軍方對施工士兵開槍警告，違反《聯合國憲章》第2條第4項有關禁止以武力威脅或侵犯他國領土完整的規定。不過，韓國外交部上週也已致函聯合國安理會主席，重申地雷爆炸是北韓埋設的地雷所致，並指控此舉明顯違反兩韓停戰協定。在雙方爭議持續之際，韓國日前曾提議與北韓舉行軍事會談，希望共同確認邊境的確切位置，並討論恢復軍事溝通管道。然而，北韓先前已宣布將新的軍事部隊部署至邊境射擊陣地，加上近期自走砲出現在接近軍事分界線的區域，顯示兩韓在邊境安全及軍事活動上的分歧仍未化解。目前雙方對地雷爆炸事件的責任歸屬各執一詞，相關指控尚未獲得獨立證實。