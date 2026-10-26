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賣掉台北3000萬房產！夫妻檔南下創業開漫畫店

▲知名團購電商創辦人486先生（陳延昶）分享身邊友人的真實故事，一名從小住在台北民生社區圓環附近的國中同學，約在2011、2012年間賣掉繼承自父母、當時價值約3000萬元的房產。（示意圖／信義房屋提供）

漫畫店多年難獲利！夫妻倆重回職場賺錢

486先生嘆「不要賣房」！建議保留資產收租

▲486先生也藉此案例提醒，投資理財的重要性不容忽視。當時間拉長到20年、30年，通貨膨脹、物價上漲及貨幣購買力下降，都可能對家庭財務造成影響。（圖/記者張嘉哲攝）

知名團購電商創辦人486先生（陳延昶）分享身邊友人的真實故事，一名從小住在台北民生社區圓環附近的國中同學，約在2011、2012年間賣掉繼承自父母、當時價值約3000萬元的房產，帶著妻子與孩子移居台南，買房後開起夢想中的，原以為手握千萬元現金就能過上悠閒生活，豈料十多年過去，漫畫店始終難以獲利，加上一家四口的日常開銷，當年存款逐漸見底，如今夫妻倆都得重新工作維持家計，貼文也引發熱議。486先生在臉書發文指出，大約在2011、2012年前後，台北房價已經歷一波漲幅，這名國中同學與妻子決定賣掉位於民生社區的房子。扣除稅金與仲介費後，實際拿到2000多萬元，隨後一家人搬到台南重劃區，花費近千萬元買房並完成裝潢，手中仍保有1000多萬元現金。當時夫妻倆認為，既然已經有房子、沒有房貸壓力，手上又握有一筆可觀存款，只要把錢放在銀行領利息、平時節省開銷，就能過上相對輕鬆的生活。因此，兩人決定開設夢寐以求的漫畫出租店，希望不用再受朝九晚五的工作限制，也能有更多時間陪伴兩個孩子成長。不過，理想中的生活並沒有如預期般持續下去。486先生透露，最近得知這名老同學的近況，才知道對方已經開始從事送貨工作，妻子則到安親班上班，夫妻倆重新投入職場，靠工作收入維持家庭生活。486先生表示，這十多年來，漫畫出租店幾乎沒有賺到什麼錢，但一家四口的生活開銷，包括水電、飲食、教育、保險及交通等，每個月加起來仍是好幾萬元。即使當年手握1000多萬元現金，在長期支出、本金缺乏成長，又沒有穩定收入來源的情況下，存款仍會逐年減少，最終面臨逐漸見底的困境。對於老同學的經歷，486先生坦言，自己並不是認為對方當年的選擇完全錯誤，畢竟夫妻倆確實曾經過上理想中的生活，也實現了開漫畫店的夢想。只是，如果能重新選擇，他會建議朋友不要急著賣掉台北的房子。486先生認為，如果真的想搬到台南生活，可以考慮將台北房產出租，以租金支付台南的房貸，或是在台南租屋，保留原有房產及租金收入，再投入自己喜歡的事業。如此一來，即使漫畫店的收入不如預期，仍有機會透過租金維持部分生活開銷，讓追夢的過程多一層保障。486先生也藉此案例提醒，投資理財的重要性不容忽視。當時間拉長到20年、30年，通貨膨脹、物價上漲及貨幣購買力下降，都可能對家庭財務造成影響。如果只有存款持續支出，卻缺乏穩定的收入來源或資產增值規劃，即使起初擁有一筆可觀的資金，也不代表未來就能無後顧之憂。他也感嘆，這段經歷讓人重新思考資產配置與追求夢想之間的平衡，並提醒大家：「現金會越花越少、存款不是收入、夢想也要算帳。」