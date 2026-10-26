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骨科醫上班時突然昏倒！同仁緊急搶救仍回天乏術

北醫醫學系畢業！曾任高雄長庚骨科主治醫師

▲名醫許傑程在高雄長庚醫院完成骨科住院醫師訓練，並升任主治醫師。（圖／高雄長庚醫院官網）

高雄長庚證實憾事！院方協助家屬處理後續

高雄醫界傳出憾事！高雄市立鳳山醫院骨科主任許傑程上週在院內上班時突然昏倒，現場同仁立即展開搶救，無奈病情急遽惡化，短短幾天後仍不幸離世，消息令家屬、院內同仁及病患難以接受。高雄長庚醫院已證實此事，並表示院方已派員協助家屬處理後續事宜。據了解，許傑程上週於鳳山醫院工作時突然倒下失去意識，現場醫護立即搶救，並使用葉克膜急救，不過病情未起色，延至10月24日宣告不治，遺憾消息讓院內同事哀痛落淚，病患也紛發文哀悼。院內同仁皆表示，許傑程平時為人和善、對工作相當盡責，在同事眼中是一名認真負責的好醫師。消息傳出後，不少病患也透過網路社群表達哀悼與不捨。許傑程畢業於台北醫學大學醫學系，之後在高雄長庚醫院完成骨科住院醫師訓練，並升任主治醫師。他生前擔任高雄市立鳳山醫院骨科主任，同時也是高雄長庚骨科部助理教授級主治醫師，在臨床醫療工作上投入多年。今年45歲的許傑程正值壯年，卻突然離世，讓院內同仁相當錯愕。據了解，他身後留有年幼子女，家屬至今仍難以接受這項消息，希望後事低調處理。高雄長庚醫院證實許傑程離世的消息，院方已安排人員協助家屬處理相關事宜。許傑程在工作期間突然倒下，最終仍未能挽回生命，令同仁深感遺憾。面對這場突如其來的離別，家屬目前仍處於悲痛之中，暫無法對外發言。許傑程的離世也讓熟識他的同仁與病患感到不捨。