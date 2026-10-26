我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃旅毅加入富錦樹後身價翻倍，還曾帶貨推銷鍋具。（圖／翻攝自YouTube＠Tefal 法國特福）

連續多年榮獲米其林一星殊榮的知名餐廳「富錦樹台菜香檳」，近日驚爆桃色醜聞。現年43歲的行政主廚黃旅毅遭週刊踢爆婚外情，偷吃對象竟是同集團小他10多歲的產品開發部經理S女。爆料者更進一步曝光兩人私密對話紀錄，內容火辣露骨，S女不僅甜喊黃男「老伴」、「寶寶」，甚至直白大讚：「你今天把我的腿關起來，好帥！」引發外界一片嘩然。根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，黃旅毅6年前受邀加入富錦樹集團擔任行政主廚，首年即率團隊摘下米其林一星，個人身價與知名度因此翻倍暴漲。但在光鮮亮麗的名廚光環背後，黃旅毅卻與集團內負責產品開發的單身S女因業務往來密切，悄悄跨越職場紅線，發展出不倫地下情。兩人私下互動頻繁且親暱，除多次被目擊同進同出、在男方老家附近牽手曬恩愛外，通訊軟體上的對話更是毫無顧忌。對話截圖顯示，雙方不僅頻傳擁抱、親吻等親密貼圖，互以「老伴」、「寶寶」相稱，S女更曾傳訊讚嘆黃男：「你今天把我的腿關起來，好帥」，曖昧言語盡顯熱戀狀態。風聲在今年8月傳入正宮耳中，黃妻掌握丈夫與小三下班後頻繁幽會的證據後當面攤牌，不料黃旅毅反過來怪妻子疑神疑鬼，兩人撕破臉後，黃男又索性搬回老家與母親同住。知情者痛批，黃旅毅在分居後行徑變本加厲，甚至趁著妻子生病住院期間，帶著S女大方出遊約會。而導致這段10多年婚姻徹底破裂的導火線發生在9月底。當天適逢兩人小孩生日，全家人原本已訂好餐廳準備慶生，黃旅毅卻在最後一刻藉故店務臨時取消。心寒的黃妻帶著孩子直奔公司找人，追問下黃男才改口稱在中央廚房試菜；面對妻子揚言要找S女對質，黃旅毅為護航小三，竟當場報警將在場的妻兒強行驅離，冷血行徑讓妻子徹底死心，決定訴請離婚走上法律途徑。黃妻閨密更向週刊痛訴，黃旅毅偷吃早已不是初犯。早在妻子剛生下第一胎不久，黃男就在先前任職的餐廳外遇女同事；當年正宮找徵信社跟監拍下偷情鐵證提離婚，黃男隨後痛哭表示「突然清醒」、承諾洗心革面，正宮才選擇隱忍原諒，並一路陪他走過低谷、協助他償還龐大債務。兩年前，夫妻倆甚至還曾一同登上基督教電視台節目受訪，黃旅毅在鏡頭前對自己過去的荒唐行徑公開懺悔，營造浪子回頭的深情形象。未料隨著名利雙收，黃男再度故態復萌，狠狠背叛陪他走過低潮的糟糠之妻。針對出軌女經理、火辣私訊外流及報警趕走妻兒等指控，黃旅毅受訪時堅決否認，強調自己從未與同事傳出任何婚外情，亦不清楚爆料內容從何而來，痛斥全是有心人士的惡意造謠與抹黑；黃妻則在接獲查證電話時低調表示不願多作回應，隨即掛斷電話。昔日摘星名廚如今深陷桃色風暴，形象一夕重挫。