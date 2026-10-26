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天團BIGBANG日前才剛結束《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >》世界巡迴演唱會台北場，本週前往越南河內開唱，演出活動進行中，有粉絲發現現場居然有「警察正在舉槍」，嚇壞不少人，但實際原因是當地有人操控無人機想要干擾演出，因此警察才會拿訊號干擾槍把機器打下來。一名粉絲在Threads公開了一段影片，其中可以看見BIGBANG在河內演唱會現場，居然有軍人跟警察在現場坐鎮，甚至他們手上還舉著一把槍，讓人看得不禁有些膽戰心驚。但現場觀眾完全不用擔心！現場穿軍服的軍人們，他們手上拿的是對人體沒有攻擊性的槍，而是專門用來干擾無人機訊號的。根據了解，是活動現場總是會有人投放無人機，為了不干擾演出，因此才會有人舉著專門的工具來擋下這些訊號。BIGBANG出道20週年的巡迴演唱會從今年8月底開演，並在國慶日來到台北大巨蛋開唱，不只是北部的V.I.P有男神可以看，BIGBANG也將在明年228連假前往高雄世運開唱，跟粉絲一起度過最精彩的夜晚。