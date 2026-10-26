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▲ 直到警方從謝女背包內取出裝有70萬元餌鈔的紙袋，原本振振有詞的謝女頓時啞口無言，當場遭證物打臉。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名60歲黃姓婦人誤信網路虛擬貨幣投資遭詐騙集團誘騙300萬元，詐團竟又以「違反投資規定」為由，要求再支付70萬元才能領回本金。警方隨即與黃婦將計就計，佯裝同意付款，誘出謝姓女車手，未料謝姓女車手面對員警查察時，反嗆：「小聲一點！你那麼大聲幹什麼？」警方隨即在其背包取出70萬元餌鈔後，她才啞口無言。高市警局前鎮分局草衙派出所日前接獲60歲黃姓婦人報案，指稱誤信網路虛擬貨幣投資，遭詐騙集團以假投資APP誘騙，先後6次面交近新臺幣300萬元，詐團竟又以「違反投資規定」為由，要求再支付70萬元才能領回本金。警方隨即與黃婦將計就計，佯裝同意付款，在前鎮區公園部署警力埋伏查緝。謝姓女車手依約現身取款，員警見時機成熟立即上前表明身分，未料謝女遭逮後竟矢口否認收款，面對員警質問「誰叫妳來的？不要裝傻！」竟反嗆：「小聲一點！你那麼大聲幹什麼？」員警當場斥責：「小孩子講三次都會聽了，已經跟妳講那麼多次了，妳還不承認！」直到警方從謝女背包內取出裝有70萬元餌鈔的紙袋，原本振振有詞的謝女頓時啞口無言，當場遭證物打臉。謝女落網後辯稱只是「幫朋友收款」，卻對委託人身分及收款細節交代不清，警方並掌握其手機內疑似與詐團聯繫的相關訊息，當場查扣工作手機1支及面交餌鈔70萬元等證物。全案調查後依觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並持續追查幕後詐騙集團。前鎮分局分局長黃元民提醒，詐騙集團常利用假投資APP營造獲利假象，再以違約金、保證金等藉口持續索財。民眾遇有投資平台要求額外繳費才能取回本金，務必提高警覺，切勿輕信網路投資話術或私下面交現金。如有疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同守護財產安全。