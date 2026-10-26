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▲ 拍攝影片的過程中，柯志恩從縣區走到市區，回想這四年走遍高雄38區，提出的「五區均衡」政策，就是希望改善縣市發展不均的現況，讓高雄的每一區都能擁有發展舞台。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（26）日推出全新CF影片，以「山、海、港、科、城」五大城市意象，描繪高雄未來發展藍圖。柯志恩表示，拍攝影片的過程中，自己從縣區走到市區，回想這四年走遍高雄38區，看見高雄有太多可以發展得更好的地方，她提出的「五區均衡」政策，就是希望改善縣市發展不均的現況，讓高雄的每一區都能擁有發展舞台。影片以「高雄，有山的深度、海的遼闊、港的力量、科技的速度，還有一座承載記憶的城市」揭開序幕，透過鮮明的城市意象，帶出高雄每個區域的特色與發展潛力。在山的篇章中，柯志恩指出，高雄東九區擁有最美的山林風景與特色農產品，是高雄最具韌性的「綠色心臟」。未來將建構「智慧慢行接駁網絡」，串聯東九區觀光節點，推動旅遊從「路過觀光」轉向「駐點經濟」，讓東九區成為值得專程造訪的觀光目的地。在海的篇章中，柯志恩指出，從北高雄觀光漁港到前鎮遠洋漁業基地，高雄擁有豐富多樣的海洋文化及資源，未來將借鏡日本瀨戶內海經驗，以藝術策展帶動漁業轉型與生態觀光，讓高雄海線成為世界級的「藍色品牌」。柯志恩也提出將推動「智慧漁港計畫」，導入冷鏈物流與水質監控，改善漁港交通接駁，讓更多旅客走進漁村、認識高雄海洋文化。針對港區發展，柯志恩認爲，南高雄擁有港口、機場與臨港產業等區位優勢，未來應持續強化港口產業服務，除了貨櫃進出，更要成為企業、資金與人才進駐的國際門戶。在科技的篇章中，柯志恩表示，高雄正邁向高科技轉型之際，同時必須協助傳統產業升級，未來除持續深化半導體、航太、軍工及電動車等產業供應鏈，她也提出推動「高雄海空無人載具科技產業廊帶」，整合產業聚落、金屬中心與大學研發資源，並爭取國家級無人機與無人船艇實測驗證基地落腳高雄；同時設置無人載具與航太科技專班，培育專業人才，為在地青年開創半導體以外的高科技發展道路。對於承載高雄歷史記憶的舊城區，柯志恩提出透過青創獎勵與都市更新，創造讓老店能傳承、新創得以孵化的發展環境；並整合大眾運輸，配合高鐵到站與場站開發升級，釋出高雄車站周邊公有土地，引進A級商辦、國際星級酒店及跨國企業總部，提升城市商務機能，讓高雄車站重新成為城市發展軸心，帶動中高雄再次蛻變。柯志恩表示，「山、海、港、科、城」要各展所長、彼此串聯，五區一起好，高雄才會更好。她強調，城市的進步不應只是單一區域的繁榮，而是要讓每一區都能找到自己的定位，透過產業、交通與生活機能的串聯，實現真正的均衡發展，也讓不同世代都能在高雄找到機會與歸屬。影片最後以「五區均衡，讓世界進來，帶領高雄凸世界！」作結，展現柯志恩帶領高雄走向國際、迎向未來的企圖心。