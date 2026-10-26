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春水堂：海苔焙茶花生拿鐵、芋頭粥！4大秋冬新品11/1開賣

《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，上桌後打開砂鍋蓋、散發溫潤香氣，將油蔥酥伴入芋頭粥、再灑上黃金蕎麥脆粒，增添口感。

▲「古早味芋頭粥」268元，中區指定門市限時販售。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「龍井雞湯」中南區195元／北桃竹205元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者實際試喝，喝之前海苔味聞著明顯，喝後倒是融合其中。另外還有加入Q彈珍珠的選擇。

▲左起：「海苔焙茶花生拿鐵（熱飲）」小杯中南區135元／北桃竹140元、中杯中南區240元／北桃竹250元。「冰琥珀拿鐵」小杯中南區125元／北桃竹130元、中杯中南區220元／北桃竹230元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2026年春水堂四度聯名金馬獎。（圖／記者蕭涵云攝）

春水堂x金馬獎四度聯名紙杯、杯墊！「茶映江湖」聯名紀念磁鐵開賣

▲「茶映江湖聯名紀念磁鐵」199元。（圖／記者蕭涵云攝）

春水堂感恩回饋！11/1起滿額贈「珍珠奶茶」與品牌提袋

▲春水堂「暖煨・織序」冬季新品11月1日開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

萬波島嶼紅茶：「米麻糬芋泥奶茶」3款冬日飲品回歸

春水堂秋冬季節11月1日起開賣「古早味芋頭粥、龍井雞湯」溫暖新品，並創新開發「海苔焙茶花生拿鐵、琥珀拿鐵」；2026年四度聯名金馬獎，推出限定紙杯、杯墊及「茶映江湖」紀念磁鐵。消費滿額贈送「珍珠奶茶」兌換券、經典提袋。萬波島嶼紅茶則回歸「米麻糬芋泥奶茶」現折10元嚐鮮價，《NOWNEWS今日新聞》整理最新餐飲活動一次掌握。今年冬季春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出多款暖心料理與飲品。◾️標榜大骨高湯細火慢熬，搭配綿密芋頭塊與玉米、香菇等新鮮蔬菜，◾️加入薏仁、蓮子與紅棗慢火熬煮的雞湯，吃得到肉質鮮嫩的帶骨益活雞雞腿肉，散發淡淡龍井茶葉提香。◾️：選用日本靜岡焙茶融合香醇鮮奶與濃郁花生香，飲料頂層佐以海苔粉提味，◾️「：選以頂級紅茶調和鮮奶與黑糖香氣，上層泡沫中添入香甜酥脆的焦糖脆餅，喝之前可攪拌在一起，為鮮奶茶引出焦糖香氣。提醒大家，冬季新品各分店供應品項略有不同，請依現場實際供應為主；古早味芋頭粥中區指定販售門市，請上春水堂官網查詢。春水堂今年四度與金馬獎聯名，推出以「再見江湖，以茶相聚」為主題的聯名紙杯、杯墊、餐墊紙等。2026年限定周邊商品「茶映江湖聯名紀念磁鐵」，設計融合春水堂創始店、珍珠奶茶、金馬獎座及電影膠卷等元素，並以古金屬材質製作，質感頗佳。11月1日起全台門市開賣（數量有限售完為止）。春水堂將於11月1日至11月6日，推出「感恩回饋」活動：提醒大家，兌換券每店每日限量各200張；經典款提袋每店每日限量100個，贈完為止。萬波島嶼紅茶宣布，芋頭系列暖心回歸，開喝豐富軟糯口感的「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」、「芋泥奶茶」。提醒大家，手機領券，僅限到店兌換飲品；每人限2張，數量有限，送完為止；台南三井店不適用；三歲以下兒童不宜食用；老人及兒童需在監護下食用。