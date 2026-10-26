春水堂秋冬季節11月1日起開賣「古早味芋頭粥、龍井雞湯」溫暖新品，並創新開發「海苔焙茶花生拿鐵、琥珀拿鐵」；2026年四度聯名金馬獎，推出限定紙杯、杯墊及「茶映江湖」紀念磁鐵。消費滿額贈送「珍珠奶茶」兌換券、經典提袋。萬波島嶼紅茶則回歸「米麻糬芋泥奶茶」現折10元嚐鮮價，《NOWNEWS今日新聞》整理最新餐飲活動一次掌握。
春水堂：海苔焙茶花生拿鐵、芋頭粥！4大秋冬新品11/1開賣
今年冬季春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出多款暖心料理與飲品。
◾️「古早味芋頭粥」標榜大骨高湯細火慢熬，搭配綿密芋頭塊與玉米、香菇等新鮮蔬菜，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，上桌後打開砂鍋蓋、散發溫潤香氣，將油蔥酥伴入芋頭粥、再灑上黃金蕎麥脆粒，增添口感。
◾️「龍井雞湯」：加入薏仁、蓮子與紅棗慢火熬煮的雞湯，吃得到肉質鮮嫩的帶骨益活雞雞腿肉，散發淡淡龍井茶葉提香。
◾️「海苔焙茶花生拿鐵（熱飲）」：選用日本靜岡焙茶融合香醇鮮奶與濃郁花生香，飲料頂層佐以海苔粉提味，記者實際試喝，喝之前海苔味聞著明顯，喝後倒是融合其中。另外還有加入Q彈珍珠的選擇。
◾️「冰琥珀拿鐵」：選以頂級紅茶調和鮮奶與黑糖香氣，上層泡沫中添入香甜酥脆的焦糖脆餅，喝之前可攪拌在一起，為鮮奶茶引出焦糖香氣。
提醒大家，冬季新品各分店供應品項略有不同，請依現場實際供應為主；古早味芋頭粥中區指定販售門市，請上春水堂官網查詢。
春水堂x金馬獎四度聯名紙杯、杯墊！「茶映江湖」聯名紀念磁鐵開賣
春水堂今年四度與金馬獎聯名，推出以「再見江湖，以茶相聚」為主題的聯名紙杯、杯墊、餐墊紙等。
2026年限定周邊商品「茶映江湖聯名紀念磁鐵」，設計融合春水堂創始店、珍珠奶茶、金馬獎座及電影膠卷等元素，並以古金屬材質製作，質感頗佳。11月1日起全台門市開賣（數量有限售完為止）。
春水堂感恩回饋！11/1起滿額贈「珍珠奶茶」與品牌提袋
春水堂將於11月1日至11月6日，推出「感恩回饋」活動：
◾️單筆消費滿999元，即贈「頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｓ杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1200元，再贈「珍珠奶茶（S杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1500元，再贈春水堂「經典款提袋（小）」。
提醒大家，兌換券每店每日限量各200張；經典款提袋每店每日限量100個，贈完為止。
萬波島嶼紅茶：「米麻糬芋泥奶茶」3款冬日飲品回歸
萬波島嶼紅茶宣布，芋頭系列暖心回歸，開喝豐富軟糯口感的「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」、「芋泥奶茶」。
萬波島嶼紅茶表示，10月26日至11月1日，只要加入萬波LINE官方會員，即可領取芋頭系列「現折10元」專屬嚐鮮券。
提醒大家，手機領券，僅限到店兌換飲品；每人限2張，數量有限，送完為止；台南三井店不適用；三歲以下兒童不宜食用；老人及兒童需在監護下食用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年冬季春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出多款暖心料理與飲品。
◾️「古早味芋頭粥」標榜大骨高湯細火慢熬，搭配綿密芋頭塊與玉米、香菇等新鮮蔬菜，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，上桌後打開砂鍋蓋、散發溫潤香氣，將油蔥酥伴入芋頭粥、再灑上黃金蕎麥脆粒，增添口感。
提醒大家，冬季新品各分店供應品項略有不同，請依現場實際供應為主；古早味芋頭粥中區指定販售門市，請上春水堂官網查詢。
春水堂今年四度與金馬獎聯名，推出以「再見江湖，以茶相聚」為主題的聯名紙杯、杯墊、餐墊紙等。
2026年限定周邊商品「茶映江湖聯名紀念磁鐵」，設計融合春水堂創始店、珍珠奶茶、金馬獎座及電影膠卷等元素，並以古金屬材質製作，質感頗佳。11月1日起全台門市開賣（數量有限售完為止）。
春水堂將於11月1日至11月6日，推出「感恩回饋」活動：
◾️單筆消費滿999元，即贈「頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｓ杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1200元，再贈「珍珠奶茶（S杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1500元，再贈春水堂「經典款提袋（小）」。
提醒大家，兌換券每店每日限量各200張；經典款提袋每店每日限量100個，贈完為止。
萬波島嶼紅茶宣布，芋頭系列暖心回歸，開喝豐富軟糯口感的「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」、「芋泥奶茶」。
萬波島嶼紅茶表示，10月26日至11月1日，只要加入萬波LINE官方會員，即可領取芋頭系列「現折10元」專屬嚐鮮券。
提醒大家，手機領券，僅限到店兌換飲品；每人限2張，數量有限，送完為止；台南三井店不適用；三歲以下兒童不宜食用；老人及兒童需在監護下食用。