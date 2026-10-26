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▲庾澄慶（如圖）在北京開唱，演唱會斥資千萬打造，從舞台視覺、燈光音響到音樂編排全面升級。（圖／福茂唱片提供）

「哈林」庾澄慶出道40週年舉辦全新巡迴演唱會《整晚哈音樂》，24日晚間在北京開唱，不僅一口氣獻唱30首經典歌與新作品，還邀請到A-Lin擔任嘉賓，她火辣立刻幽默接招，笑回：「哈林哥，你這麼賣力，我當然也要賣肉啊！」兩人一來一往的逗趣對話瞬間引爆全場笑聲。北京首場演唱會星光熠熠，庾澄慶的多年好友那英特別到場力挺，徒弟吳莫愁也現身欣賞演出，以實際行動支持他的重要時刻。庾澄慶在北京開唱，演唱會斥資千萬打造，從舞台視覺、燈光音響到音樂編排全面升級。除了演唱〈讓我一次愛個夠〉、〈情非得已〉等經典歌掀起萬人大合唱，還特別邀請A-Lin擔任演唱會嘉賓，兩人過去曾在音樂節目合作，對彼此的歌唱實力並不陌生，這次再度同台，不僅展現歌王歌后的唱功，更讓觀眾看見兩人幽默、愛玩的一面。兩人在舞台上大跳恰恰，沒想到A-Lin因腳踩高跟鞋一度卡關，逗趣互動笑翻全場，而庾澄慶一看到A-Lin的性感造型，忍不住驚呼：「喔！妳今天穿得比自己演唱會還要性感耶。」讓A-Lin一聽立刻幽默接招，笑回：「哈林哥，你這麼賣力，我當然也要賣肉啊！」兩人一來一往的逗趣對話瞬間引爆全場笑聲。為了呈現耳目一新的音樂驚喜，庾澄慶這次還特別組成限定明星樂團，將A-Lin的經典代表作〈失戀無罪〉玩出全新風貌。除了邀請到A-Lin擔任嘉賓，北京演唱會現場星光熠熠，庾澄慶的多年好友那英特別到場力挺，徒弟吳莫愁也現身欣賞演出，展現多年累積的深厚情誼。回顧40年的音樂歷程，庾澄慶從1986年出道至今，以〈讓我一次愛個夠〉、〈情非得已〉、〈春泥〉、〈老實情歌〉等無數經典陪伴歌迷走過不同人生階段，如今他依然不斷挑戰自己，將全新創作單曲〈枝仔冰〉首度搬上演唱會舞台。