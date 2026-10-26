未來一周將有3波東北季風接力影響台灣，中央氣象署預報員賴欣國表示，明（27）日起北台灣、宜蘭白天高溫降至25至26度，早晚低溫下探20至23度，空曠地區不排除跌破20度，天氣轉為濕涼，降雨方面，桃園以北、東半部將出現局部短暫雨，明晚至周三（11月28日）清晨東北部慎防較大雨勢。此外，煙花颱風最快明天白天有機會增強為強烈颱風，但預估將轉向日本南方海面，對台灣沒有影響。
煙花將升級強颱 下周轉向西北
賴欣國說明，煙花颱風最近2天在海面上吸收許多能量快速增強，預估最快明天白天就有機會增強為強烈颱風，目前位於台北東方約4500公里海面，受到副熱帶高壓導引，未來5天將朝偏西至西北西方向移動，預估後續會往北轉向，朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。
3波東北季風接力 北台灣轉濕涼
未來一周天氣，賴欣國指出，會有3波東北季風接續影響台灣，周二、周三是第一波，桃園以北、東半部、恆春都要注意局部短暫雨，午後南部山區有零星短暫雨，且明晚至後天清晨水氣偏多，東北部要注意局部較大雨勢。
周四、周五東北季風減弱，僅剩基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後南部山區有零星短暫雨；周六迎接第二波東北季風，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星雨，周日減弱，僅大台北、東半部有雨；下周一則是第3波東北季風影響，北部、東半部降雨機率將再度增加。
氣溫方面，賴欣國說明，明後兩天東北季風影響，白天高溫下滑，北部、宜蘭、花蓮25至26度，中南部、台東29至31度；台灣各地早晚低溫都降到20至23度，西半部、北台灣空曠地區，清晨將有20度以下的氣溫。周四、周五北台灣白天回升至28至30度。
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賴欣國說明，煙花颱風最近2天在海面上吸收許多能量快速增強，預估最快明天白天就有機會增強為強烈颱風，目前位於台北東方約4500公里海面，受到副熱帶高壓導引，未來5天將朝偏西至西北西方向移動，預估後續會往北轉向，朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。
未來一周天氣，賴欣國指出，會有3波東北季風接續影響台灣，周二、周三是第一波，桃園以北、東半部、恆春都要注意局部短暫雨，午後南部山區有零星短暫雨，且明晚至後天清晨水氣偏多，東北部要注意局部較大雨勢。
周四、周五東北季風減弱，僅剩基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後南部山區有零星短暫雨；周六迎接第二波東北季風，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東有零星雨，周日減弱，僅大台北、東半部有雨；下周一則是第3波東北季風影響，北部、東半部降雨機率將再度增加。
氣溫方面，賴欣國說明，明後兩天東北季風影響，白天高溫下滑，北部、宜蘭、花蓮25至26度，中南部、台東29至31度；台灣各地早晚低溫都降到20至23度，西半部、北台灣空曠地區，清晨將有20度以下的氣溫。周四、周五北台灣白天回升至28至30度。