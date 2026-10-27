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再睡5分鐘x哈利波特10/27開賣！變色隨行杯喝霍格華茲魔法4大飲料

凡購買任一課程主題飲品，即可以組合價149元獲得「霍格華茲課程系列｜限定變色隨行杯」。

▲再睡5分鐘x哈利波特今開賣！變色隨行杯喝霍格華茲魔法4大飲料。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

▲再睡5分鐘x哈利波特魔法飲料，左起：「魔咒學」葡萄藍柑沙沙、「奇獸學」蘋果莓莓沙沙。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

▲再睡5分鐘x哈利波特魔法飲料，左起：「飛行課」焦糖布丁歐蕾、「藥草學」桂花仙草歐蕾。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

再睡5分鐘x哈利波特5大周邊商品！怪物書、光輪2000抱枕毯必收

凡購買「霍格華茲課程系列」任一課程主題飲品乙杯，即可加價預購再睡5分鐘《哈利波特》限量周邊商品，不限組數。

▲再睡5分鐘x哈利波特周邊商品，左起：怪物書造型14吋筆電包、光輪2000造型兩用抱枕毯。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

▲再睡5分鐘x哈利波特周邊商品，左起：霍格華茲課程系列2027年壓克力月曆驚喜盒、魔咒學造型精裝筆記本、魔蘋果造型絨毛吊飾提袋組。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

海底撈「嗨飲吧」台中首店開喝！爽抽3000元吃鍋金

內用購買任一手搖飲並完成打卡，最大獎可抽當次最高折抵3000元吃鍋金，還有再來一杯、買一送一等好禮。



提醒大家每桌可參加1次抽獎， 每日限量100抽、抽抽有獎。海底撈「嗨飲吧」目前已在信義微風南山店、台北西門店、新莊宏匯店及台南FOCUS店都喝得到。



▲海底撈「嗨飲吧」台中首店來了！「開心果奶蓋」新品開喝（圖／海底撈提供）



麻瓜粉絲瘋掉！由百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘宣布，今天10月27日開賣《哈利波特》電影系列，攜手華納兄弟打造「霍格華茲課程系列」4大限定飲品與5款周邊商品，變色隨行杯開喝藥草學等魔法飲料，超萌怪物書筆電包、光輪2000抱枕毯、魔蘋果絨毛吊飾提袋等一次整理。百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」，攜手華納兄弟風靡全球的經典電影《哈利波特》，汲取霍格華茲經典四大課程「飛行課、藥草學、魔咒學、奇獸學」為靈感，推出4款課程主題限定飲品、5款周邊商品。全台門市今天10月27日開賣，還將換上以魔法世界課程場景為靈感的主題佈置。◾️：深邃藍色杯身展現魔力，底層天然藍柑橘結合頂層濃郁葡萄果漿雙色冰沙，搭配Q彈寒天晶球與珠光糖球，攪拌瞬間變出有如魔法的漸層。◾️：紅色杯身盛裝富士蘋果汁與蔓越莓調製成綿密冰沙，搭配紅色寒天晶球，搖晃還能渲染出橙橘粉紅漸層色彩。◾️：天藍色杯身上的金黃軌跡呼應金探子，以英國早餐茶融合厚實奶香與焦糖醬，搭配鮮奶油、抹茶粉與雙色糖球，還吸得到整塊滑嫩布丁。◾️：草本綠色杯身呼應英倫早餐茶，揉合淡雅桂花與微辛生薑，搭配手作嫩仙草，頂部點綴乾燥花瓣與鮮奶油。再睡5分鐘小編分享，限定變色隨行杯採用特殊感溫變色材質設計，倒入冷飲看得到產生顏色變化、課程圖騰變明顯的魔幻效果。再睡5分鐘《哈利波特》全系列聯名周邊商品共5款，10月27日起開始預購、12月10日起現貨販售。◾️加購價899元。柔軟觸感的短絨毛，打造整本怪物書好逼真，附直式提把與上方安全開口，內含加厚防護及收納夾層。◾️加購價1299元。麻瓜也想要巫師夢幻逸品，印有飛行課圖騰法蘭絨毛毯，還可收納進光輪2000抱枕中。◾️「加購價239元／款（共4款）。附專屬主題底座、磁鐵造型夾及12張風格月曆小卡。◾️「加購價549元。Q版魔蘋果絨毛吊飾可「親手拔出盆栽」，搭配滿版藥草學圖騰肩背提袋。◾️「加購價429元。透過燙銀與亮膜效果重現經典圖騰，內有跨頁設計與彩蛋。海底撈在台中廣三SOGO開幕首間「嗨飲吧」，推出新品「開心果奶蓋」。即日起至10月30日的周一至周五11:00-21:00，