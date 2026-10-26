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▲謝盈萱（中）與劉若英（左）今日一起走紅毯，兩人都美若天仙。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（26）日晚間在台北流行音樂中心舉行，稍早星光大道登場，女星謝盈萱與劉若英帶領《忘了我記得》劇組登上紅毯，只見謝盈萱身穿一件低胸上衣，大方展現好身材，劉若英則身穿黑色紗質上衣，搭配鑽石項鍊相當醒目，而兩人都很默契穿褲裝，時尚又幹練。台劇《忘了我記得》今年一口氣入圍金鐘獎13項大獎，這部由劉若英執導的電視劇，找來資深影帝秦漢跟謝盈萱飾演父女，以幽默又催淚的方式描繪親情、 老化與人生遺憾，讓觀眾為之動容。兩人走上紅毯後也接受訪問，謝盈萱分享自己印象最深刻的一場戲，「有一場跟爸爸在雨中，我推著爸爸跑步，那場戲是我們的殺青戲，所以那場其實我覺得可以跟大家在這邊殺青的感覺很好，還有一場戲是我跟小樂樂，她拍拍我的頭的時候，那時候我完全沒有預料到我的情緒會出來。」主持人也問劉若英，這次入圍希望拿下編劇還是導演獎，劉若英則笑著回答：「可以說都想嗎？小孩才做選擇」。