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曝沈伯洋不只分擔育兒 蕭美琴：在家重要工作就是洗碗

喊話小水滴 蕭美琴：戒慎恐懼迎向更好的未來

台北市長參選人沈伯洋今（26）日舉辦女力後援會，副總統蕭美琴也特別抽空出席，致詞時大讚沈伯洋是「五心市長」，包括安心、放心、用心、同理心與揪甘心，更不忘跟上時事，喊話支持者除了「上船」以外，大家都加入了另一個俱樂部叫「戒慎恐懼」，呼籲大家以戒慎恐懼的態度，抱著希望迎向更好的未來。蕭美琴致詞時表示，大家都知道做立委非常忙碌，幾乎是沒有自己的時間，自己要分享，有一次邀了幾位立法院夥伴到家裡來聚餐，結果其中一位立委就帶著他的小朋友來，那就是沈伯洋，發現在他家中，「育兒」這件事情是共同分擔的，沒有什麼男主內或男主外，其實是伴侶一起共同分擔責任，即便沈伯洋工作很忙，但還是願意跟太太公平分擔，大家都知道沈伯洋在家裡一個重要的工作就是洗碗。蕭美琴表示，所以看到一個在日常生活中就尊重女性的人，這是他的人格特質。無論他從政與否，要找的是具有同理心、知道大家難處的人。並誇讚沈伯洋是「五心市長」，包括安心、放心、用心、同理心與揪甘心。蕭美琴說也跟上時事，喊話支持者除了「上船」以外，大家都加入了另一個俱樂部叫「戒慎恐懼」，大家知道這是多複雜的心情，一方面很樂觀地來期待讓台北更好、台北進步；可是另外一方面，剛剛講的安心跟放心時間還沒到，呼籲大家以戒慎恐懼的態度，抱著希望迎向更好的未來。