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NBA台灣時間10月27日賽程與對戰資訊表

比賽時間（台灣時間） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 轉播／票價資訊 盤口與大小分預測 07:00 華盛頓巫師 @ 夏洛特黃蜂 門票最低7美元 黃蜂讓2.5分／大小分228.5 07:00 明尼蘇達灰狼 @ 克里夫蘭騎士 門票最低27美元 騎士讓3.5分／大小分233.5 07:30 芝加哥公牛 @ 波士頓塞爾提克 門票最低55美元 塞爾提克讓14.5分／大小分232.5 07:30 達拉斯獨行俠 @ 邁阿密熱火 NBA TV直播／門票最低22美元 熱火讓8.5分／大小分238.5 08:00 印第安納溜馬 @ 密爾瓦基公鹿 門票最低11美元 溜馬讓4.5分／大小分240.5 08:00 鳳凰城太陽 @ 奧克拉荷馬雷霆 門票最低19美元 雷霆讓10.5分／大小分219.5 08:30 亞特蘭大老鷹 @ 休士頓火箭 門票最低14美元 火箭讓5.5分／大小分229.5 09:00 曼菲斯灰熊 @ 猶他爵士 門票最低9美元 爵士讓1.5分／大小分237.5 10:00 金州勇士 @ 丹佛金塊 NBCSN直播／門票最低41美元 金塊讓7.5分／大小分236.5

轉播／資訊平台 平台類型 觀看與使用方式 轉播與服務內容說明 NBA League Pass 官方付費串流平台 手機、平板、電腦及智慧電視等裝置 NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。 緯來體育台 有線電視體育頻道 電視第四台、部分線上電視串流專區 台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。 愛爾達電視（ELTA TV） 數位電視與新媒體串流平台 中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv 提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。 NBA官方網站與App 官方資訊平台（免費/部分內建功能） 官方網頁版、iOS/Android應用程式 提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。

NBA 2026-27賽季常規賽持續激戰，台灣時間10月27日（週二）將迎來9場精采對決。開季陷入0勝3敗泥淖、在西區排名墊底的金州勇士隊，將作客高原挑戰由穆雷（Jamal Murray）領軍的丹佛金塊隊，全力尋求新賽季首場勝利。然而，勇士官方公布的傷兵名單卻相當慘烈，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等多名主力球員確定缺陣，讓這場「止敗破蛋」之戰面臨空前嚴峻的考驗！開季連續敗給洛杉磯湖人、曼菲斯灰熊與鳳凰城太陽吞下3連敗的勇士隊，此役作客丹佛金塊面臨極大戰力缺口。根據賽前傷兵報告，當家射手柯瑞因輪休確定缺席，精神領袖格林受下背部傷勢困擾缺陣，主力射手穆迪（Moses Moody，膝蓋）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski，背部）、霍福德（Al Horford，背部）、巴特勒（Jimmy Butler III，膝蓋）以及因病未隨隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全數列入缺陣名單。反觀主場迎戰的金塊隊，上一戰靠著主力後衛穆雷狂轟42分的無解火力，在延長賽以141：135力克紐奧良鵜鶘隊，目前戰績1勝1敗。雖然金塊也有強森（Cameron Johnson）、史卓瑟（Julian Strawther）等人因傷缺席，但在高原主場優勢與火力復甦的加持下，盤口開出金塊讓7.5分，勇士若想在殘陣狀態下力挽狂瀾搶下賽季首勝，替補軍團與尼恩（Georges Niang）等球員必須打出超水準表現。另一場備受矚目的焦點戰役，則是剛在主場擊敗勇士的鳳凰城太陽隊（1勝1敗）作客挑戰開季3連勝的奧克拉荷馬雷霆隊。太陽當家一哥布克（Devin Booker）前一役狂砍43分手感發燙；而雷霆隊二當家威廉斯（Jalen Williams）日前遭遇骨折重傷，但當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）近況同樣處於巔峰，雙方後場王牌正面對決火花四射。