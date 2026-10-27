NBA 2026-27賽季常規賽持續激戰，台灣時間10月27日（週二）將迎來9場精采對決。開季陷入0勝3敗泥淖、在西區排名墊底的金州勇士隊，將作客高原挑戰由穆雷（Jamal Murray）領軍的丹佛金塊隊，全力尋求新賽季首場勝利。然而，勇士官方公布的傷兵名單卻相當慘烈，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等多名主力球員確定缺陣，讓這場「止敗破蛋」之戰面臨空前嚴峻的考驗！
柯瑞輪休、格林背傷高掛免戰牌 勇士殘陣作客金塊高原球場
開季連續敗給洛杉磯湖人、曼菲斯灰熊與鳳凰城太陽吞下3連敗的勇士隊，此役作客丹佛金塊面臨極大戰力缺口。根據賽前傷兵報告，當家射手柯瑞因輪休確定缺席，精神領袖格林受下背部傷勢困擾缺陣，主力射手穆迪（Moses Moody，膝蓋）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski，背部）、霍福德（Al Horford，背部）、巴特勒（Jimmy Butler III，膝蓋）以及因病未隨隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全數列入缺陣名單。
反觀主場迎戰的金塊隊，上一戰靠著主力後衛穆雷狂轟42分的無解火力，在延長賽以141：135力克紐奧良鵜鶘隊，目前戰績1勝1敗。雖然金塊也有強森（Cameron Johnson）、史卓瑟（Julian Strawther）等人因傷缺席，但在高原主場優勢與火力復甦的加持下，盤口開出金塊讓7.5分，勇士若想在殘陣狀態下力挽狂瀾搶下賽季首勝，替補軍團與尼恩（Georges Niang）等球員必須打出超水準表現。
布克狂轟43分後踢館雷霆 太陽強碰3連勝衛冕軍
另一場備受矚目的焦點戰役，則是剛在主場擊敗勇士的鳳凰城太陽隊（1勝1敗）作客挑戰開季3連勝的奧克拉荷馬雷霆隊。太陽當家一哥布克（Devin Booker）前一役狂砍43分手感發燙；而雷霆隊二當家威廉斯（Jalen Williams）日前遭遇骨折重傷，但當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）近況同樣處於巔峰，雙方後場王牌正面對決火花四射。
NBA台灣時間10月27日賽程與對戰資訊表
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開季連續敗給洛杉磯湖人、曼菲斯灰熊與鳳凰城太陽吞下3連敗的勇士隊，此役作客丹佛金塊面臨極大戰力缺口。根據賽前傷兵報告，當家射手柯瑞因輪休確定缺席，精神領袖格林受下背部傷勢困擾缺陣，主力射手穆迪（Moses Moody，膝蓋）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski，背部）、霍福德（Al Horford，背部）、巴特勒（Jimmy Butler III，膝蓋）以及因病未隨隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全數列入缺陣名單。
反觀主場迎戰的金塊隊，上一戰靠著主力後衛穆雷狂轟42分的無解火力，在延長賽以141：135力克紐奧良鵜鶘隊，目前戰績1勝1敗。雖然金塊也有強森（Cameron Johnson）、史卓瑟（Julian Strawther）等人因傷缺席，但在高原主場優勢與火力復甦的加持下，盤口開出金塊讓7.5分，勇士若想在殘陣狀態下力挽狂瀾搶下賽季首勝，替補軍團與尼恩（Georges Niang）等球員必須打出超水準表現。
布克狂轟43分後踢館雷霆 太陽強碰3連勝衛冕軍
另一場備受矚目的焦點戰役，則是剛在主場擊敗勇士的鳳凰城太陽隊（1勝1敗）作客挑戰開季3連勝的奧克拉荷馬雷霆隊。太陽當家一哥布克（Devin Booker）前一役狂砍43分手感發燙；而雷霆隊二當家威廉斯（Jalen Williams）日前遭遇骨折重傷，但當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）近況同樣處於巔峰，雙方後場王牌正面對決火花四射。
NBA台灣時間10月27日賽程與對戰資訊表
|比賽時間（台灣時間）
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|轉播／票價資訊
|盤口與大小分預測
|07:00
|華盛頓巫師 @ 夏洛特黃蜂
|門票最低7美元
|黃蜂讓2.5分／大小分228.5
|07:00
|明尼蘇達灰狼 @ 克里夫蘭騎士
|門票最低27美元
|騎士讓3.5分／大小分233.5
|07:30
|芝加哥公牛 @ 波士頓塞爾提克
|門票最低55美元
|塞爾提克讓14.5分／大小分232.5
|07:30
|達拉斯獨行俠 @ 邁阿密熱火
|NBA TV直播／門票最低22美元
|熱火讓8.5分／大小分238.5
|08:00
|印第安納溜馬 @ 密爾瓦基公鹿
|門票最低11美元
|溜馬讓4.5分／大小分240.5
|08:00
|鳳凰城太陽 @ 奧克拉荷馬雷霆
|門票最低19美元
|雷霆讓10.5分／大小分219.5
|08:30
|亞特蘭大老鷹 @ 休士頓火箭
|門票最低14美元
|火箭讓5.5分／大小分229.5
|09:00
|曼菲斯灰熊 @ 猶他爵士
|門票最低9美元
|爵士讓1.5分／大小分237.5
|10:00
|金州勇士 @ 丹佛金塊
|NBCSN直播／門票最低41美元
|金塊讓7.5分／大小分236.5
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
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