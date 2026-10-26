我是廣告 請繼續往下閱讀

周渝民、謝欣穎今（26）日憑《我們與惡的距離II》角逐第61屆金鐘獎戲劇節目男、女主角獎，最終雙雙與獎座擦身而過，最後由莊凱勛、楊貴媚成為今晚視帝視后。評審代表曹瑞原透露，莊凱勛與周渝民經過4輪討論，最後僅以1票之差勝出；楊貴媚則將南部議員的強勢與內在柔軟演出層次，獲得視后肯定。曹瑞原表示，莊凱勛在《都市開基祖》中，面對工作夥伴、媽媽、女兒，以及公共安全問題，必須轉換不同情緒與節奏，「他撐起了那整部戲」。尤其角色面對不同對象時，「他其實每一個哭都不一樣，他那種悲傷的方式都不一樣」，表演非常細膩。他也肯定周渝民的努力，強調勝負有時並非演技高低，而與角色分量、劇本結構有關，「真的有時候不是演技的問題」。最後9位評審經過4輪討論，兩人僅差1票，莊凱勛抱回視帝獎座。楊貴媚憑《我們與惡的距離II》封后，曹瑞原形容她「氣場太強」，將南部議員的刁鑽演得極有說服力，彷彿就是當地土生土長的人物，也能掌控整個環境的氣氛。但角色的強勢並非唯一關鍵，他更肯定楊貴媚細膩呈現「刀子口豆腐心」，「明明嘴巴就是非常壞，可是她在表演當中又讓你感受到她其實不是這樣的」，讓觀眾看見人物內在的多重層次。男配角獎方面，曹瑞原透露，最後由《監所男子囚生記》楊祐寧與《我們與惡的距離II》黃鐙輝競爭，討論到第三輪，楊祐寧以較多票勝出，未公布確切票數。他認為楊祐寧創造出極具特性的角色，表演與作品類型相互契合，也替整部戲加分。至於如何在演技都好的演員間做選擇，他直言：「如果這部戲沒有他會扣分，那他就是最好的演員。」並強調得獎不是唯一標準，「得獎是一回事，我覺得演員就是一輩子」。