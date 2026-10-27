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▲2026年世界大賽由坦帕灣光芒對決密爾瓦基釀酒人。（圖／MLB X）

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世界大賽戰況與焦點球員分析

▲世界大賽G3先發投手出爐，光芒推出佩洛塔（Freddy Peralta）迎戰老東家釀酒人，對決左投加瑟。（圖／美聯社／達志影像）

釀酒人、光芒先發投手對比

比較項目 密爾瓦基釀酒人（客隊） 坦帕灣光芒（主隊） 先發投手 加瑟（27歲左投） 佩洛塔（30歲右投） 例行賽表現 5勝5敗（防禦率3.87） 10勝11敗（防禦率4.42） 季後賽表現 出賽2場（皆先發）防禦率1.00 合計9局僅失1分 出賽4場拿2勝0敗防禦率1.08 累積12次三振 近期亮點 國聯冠軍賽G3對道奇先發5局無失分，僅被敲3安並送出3K 美聯冠軍賽對守護者登板2次，合計12局失1分，勇奪系列賽MVP 系列賽戰況 取得2勝0敗領先 陷入0勝2敗落後絕境 賠率資訊 受讓方 看好光芒勝出（讓分TB-119） 大小分開出7分

▲根據歷史數據統計，釀酒人拿到隊史首座世界大賽冠軍的機率飆破8成。（圖／美聯社／達志影像）

釀酒人、光芒雙方球員名單

守備位置 坦帕灣光芒 密爾瓦基釀酒人 投手（P） 貝克、布瑟、克里文格、傑克斯、凱利、馬丁尼茲、馬茲、佩洛塔、拉斯穆森、西摩爾、索瑟、威爾斯 艾許比、德羅漢、加瑟、霍爾、哈里森、韓德森、梅伊、梅吉爾、米西奧羅斯基、羅梅洛、森札泰拉、烏里貝、伍德魯夫 捕手（C） 福特斯、希克斯 康崔拉斯、桑契斯 內野手（IF） 阿蘭達、卡米內羅、馬泰奧、帕拉西奧斯、沃爾斯、威廉森 鮑爾斯、漢米爾頓、歐提茲、普拉特、圖朗、范恩 外野手（OF） 德魯卡、梅薩、穆林斯、辛普森、維拉德 喬里奧、弗里利克、拉拉、米契爾 指定打擊（DH） 迪亞茲 葉力奇

2026 MLB世界大賽可以去哪裡看？

2026年大聯盟世界大賽將於台灣時間10月27日（星期二）移師坦帕灣光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）進行第3戰交手。密爾瓦基釀酒人挾帶著系列賽2：0的絕對優勢前往客場踢館；而陷入0勝2敗絕境的光芒，則必須在主場全力求勝，避免陷入被聽牌的深淵。《NOWNEWS》也整理10月25日MLB世界大賽G2賽程、先發投手與焦點對戰，提供讀者參烤。對戰組合：密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒（世界大賽G3，釀酒人目前取得2-0領先）比賽時間：台灣時間 10月27日（二）上午 08:00轉播頻道：FOX電視台先發投手對決：Robert Gasser（釀酒人） vs. Freddy Peralta（光芒）賽事賠率：光芒讓分（TB -119）；大小分（7分）最低票價：$467美元起在前兩戰中，釀酒人展現了驚人的韌性與強大的火力。特別是在第2戰，釀酒人克服了首局0：4的落後，最終以5：4逆轉擊敗光芒，奪下系列賽2連勝。根據歷史數據，世界大賽史上僅有10支球隊能在0勝2敗的劣勢下完成逆轉封王，最後一次已經要追溯到30年前的1996年紐約洋基。這意味著光芒若想奪下隊史首冠，勢必得創造歷史。面臨退無可退的壓力，光芒在第3戰推出陣中最值得信賴的王牌佩洛塔（Freddy Peralta）。佩洛塔今年季後賽表現神勇，先發3場拿下2勝0敗，防禦率僅1.08，且光芒在例行賽最後6場由他先發的比賽也全數獲勝。此外，光芒本季例行賽在主場拿下了55勝26敗的優異成績，季後賽至今在主場也僅吞下1敗。另一方面，釀酒人則派出左投加瑟（Robert Gasser）掛帥先發。加瑟今年季後賽防禦率雖為完美的1.00，但他主要以短局數後援為主。外界預期釀酒人在第3戰極有可能再度啟動「牛棚車輪戰」。釀酒人牛棚在季後賽表現堪稱完美，究竟這條堅若磐石的防線能否在客場擋住光芒打線的反撲，將是本場比賽的最大觀戰重點。：提供MLB世界大賽部分場次中文轉播。：可透過中華電信MOD收看世界大賽相關賽事。：手機、平板及電腦皆可收看。：依所在地區轉播權規範提供世界大賽轉播。美國G2由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。