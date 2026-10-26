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▲吳進成透過後方大銀幕一一介紹自己親手畫過的作品。（圖／三立電視）

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日傍晚在台北流行音樂中心登場，特別貢獻獎頒給舞台設計大師、資深美術設計吳進成，他除了感謝老婆當年勸進報考台視美術指導，讓他有今日成就，現場還從大銀幕秀出多張經典的手繪稿照片，讓全場看得目瞪口呆。吳進成表示，這座獎承載將近四十年的努力和記憶，感謝台視董事長的信任和抬愛及金鐘獎評審的肯定，他說美術設計每個環節都要團隊彼此密切配合，雖然很辛苦，但很有成就感，接著，吳進成透過後方大銀幕一一介紹自己親手畫過的作品，如多個楊麗花歌仔戲的經典場景，以及綜藝節目《龍兄虎弟》的「音樂教室」單元布景，還有第28屆金馬獎頒獎典禮舞台等。吳進成說，這些封存多年的手稿照片，全都是手繪設計，都是費時耗力，才有以上美好的畫面，最後，吳進成謝謝親愛的家人和好友，尤其台下一直陪伴他的「日夜間部同學」太太，他感謝太太當年勸進報考台視美術指導，讓他有今日成就，真摯感言贏得全場掌聲。吳進成1982年、30歲時考進台視擔任美術指導，在台視工作約30年，2007年退休，並非從小學美術的他，父親是校長、母親是議員，原本被規劃從商，大學聯考落榜後經老師特訓，以第四名考進國立藝專，還沒畢業就進入新光人壽擔任美術設計，也曾在國光號車廂設計比賽奪冠，退伍後，家人看到台視招考美術指導，勸吳進成報考，而他準備兩週就考上。在電腦繪圖尚未普及的年代，吳進成以手繪完成場景設計圖與施工圖，再協調木工、電工與製景團隊施工，有「紙上導演」之稱，他新進台視時最早接觸《五燈獎》、《快樂小天使》、《我愛紅娘》，最多同時負責戲劇、綜藝、社教共13個節目，經手節目超過百檔，也操辦過三金典禮。吳進成把綜藝節目《龍兄虎弟》的舞台設定為「太空站的娛樂中心」，並參與楊麗花主演、製作的30多檔電視歌仔戲；1994年楊麗花歌仔戲首度進軍八點檔、與馮寶寶合演《洛神》，他為這部戲畫了一百多張圖，楊麗花對他的稱呼也從「吳ㄟ」改成「大師」。此外，吳進成曾以八點檔《新白娘子傳奇》入圍第28屆金鐘獎美術指導獎，2007年退休後，又因歌仔戲《忠孝節義》、《嘉慶君遊台灣》兩度被回聘。