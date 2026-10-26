我是廣告 請繼續往下閱讀

日本一名44歲計程車司機，涉嫌將爛醉的女乘客送回家中後對其性侵，日本警視廳於近日依「非合意性交罪」將其逮捕。司機在受害女子住處信箱留下的避孕藥和紙條，反成了女子越想越不對勁的鐵證。根據朝日新聞報導，警方調查，該名男子涉嫌於10月7日凌晨0時30分至50分左右，在東京都中野區的一處公寓房間內，對一名20多歲女性實施性侵。警方指出，受害女性於6日晚間11點20分左右，在新宿區參加完公司聚餐後搭上該名男子的計程車。監視器畫面顯示，車輛抵達女性住處後，男子曾陪同腳步踉蹌的女性一同進入公寓大門。然而，受害女性表示，自己上車後便在車內睡著，直到7日早晨醒來之前完全沒有任何記憶。由於起床後感覺身體有異，加上8日晚間在自家信箱內發現了事後避孕藥，以及一張寫有手機號碼與「如果還想再見面」字條的便條紙，女子察覺有異，於9日前往醫院就醫並向警方報案諮詢。經警方進一步追查，確認該手機號碼為該名涉案運將所有。面對指控，男子否認犯行，辯稱：「確實發生了性關係，但絕非強迫」；東京都警視廳表示，正進一步調查事件的詳細經過。