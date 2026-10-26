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八曜公布蛞蝓事件調查結果！排除門市內部滋生可能

▲據八曜和茶公布的科學鑑識與外部調查結果，蛞蝓應非於門市內部滋生，也非透過內部管線或設備入侵。（圖／八曜和茶Threads）

全台門市升級食安防護！八曜和茶調飲區加裝監視器

做好每一杯茶！黃慶林承諾：持續改善食品安全管理

▲創辦人黃慶林也親自發聲，強調品牌不能以調查結果作為卸責理由，將持續強化食品安全防護。（圖／八曜和茶Threads）

八曜和茶公布調查結果手搖飲品牌「八曜和茶」日前爆出食安風波，台中有民眾聲稱，10月18日晚間購買飲料後，喝完竟從杯底倒出一隻活蛞蝓，嚇得緊急前往醫院掛急診。事件發生後引發外界關注，八曜和茶今（26）日公布「活蛞蝓」科學鑑定與外部調查報告，表示調查結果排除蛞蝓在門市內部滋生或透過內部管線、設備入侵的可能性。對此，創辦人黃慶林也親自發聲，強調品牌不能以調查結果作為卸責理由，將持續強化食品安全防護。黃慶林表示，針對台中東海門市發生的事件，這幾天已與團隊全面檢視營運及飲品製作流程，並以保護當事消費者、嚴謹內部調查為首要原則。根據八曜和茶公布的科學鑑識與外部調查結果，蛞蝓應非於門市內部滋生，也非透過內部管線或設備入侵。品牌研判，這起事件可能與門市外部環境、條件因素及接觸機會有關，屬於單一特殊個案。不過，黃慶林強調，只要飲品掛著八曜和茶的名字，品牌就不能以任何理由推卸責任，而是有義務進一步強化防護措施。目前東海門市將持續停業並進行全面整修，全台門市也將同步啟動更嚴格的防護機制。針對後續改善措施，八曜和茶表示，將在調飲區加裝監視器，強化既有飲品調製流程，落實出杯前檢查，並擴大門市內外環境巡查及病媒防治範圍，希望透過更完善的管理機制，降低類似事件再次發生的風險。黃慶林也透露，品牌目前仍持續與當事消費者保持聯繫，關心對方的健康狀況及後續需求，並感謝對方願意給予品牌說明、共同釐清事實的機會。他表示，食品安全與品牌經營沒有終點，這次事件讓團隊看見現有防護措施仍有可以加強的空間，未來將持續檢視並改善相關流程。黃慶林回顧，八曜和茶自2018年在高雄開出第一間大昌門市以來，一路走到今天，品牌創立的初衷始終是做好每一杯茶，讓顧客帶著喜歡與滿足離開。他指出，品牌提供的不只是一杯茶或一次消費經驗，更包含八曜和茶與顧客長期互動所累積的信任。這次事件發生後，他的內心相當沉重，也特別向第一線員工及加盟主表達感謝，理解大家面對顧客詢問與不安時承受的壓力。黃慶林表示，總部將承擔對外說明及協調工作，提供明確的作業要求與必要支持，讓第一線人員在遇到問題時能及時獲得協助，也能反映需要改善的地方。他強調，比起說了多少，更希望外界能在未來看見品牌實際採取的行動。八曜和茶將從這次事件中汲取經驗，持續改善食品安全管理，讓品牌經營更穩健，也更值得消費者信賴。