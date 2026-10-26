實際上，味全龍在3連勝情況下連輸2場，G5、G6共計吸引78178人進場，以領隊丁仲緯賽後透露一場進帳票房約5000萬，等於味全龍多輸2場比賽，實際票房收入卻多賺進約1億元台幣。

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味全龍苦戰6場封王 魏應交開心玩笑話惹議

應當給兄弟一點機會、一點希望

我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃。

大巨蛋滿場票房約5000萬 味全龍輸2場、球團多賺1億

等於味全龍輸掉的G5、G6的2場球，一一共吸引78178人進場，球團收入相當於多出1億元。

味全龍緊急滅火 向球迷表達歉意

當時在封王的喜悅與歡樂氣氛下，以較為輕鬆、幽默的方式形容系列賽的起伏，然而相關言詞確實失當，未能妥善拿捏分寸。

味全龍台灣大賽大巨蛋主場各區域票價（內野約30000席、外野約10000席估算）：

味全龍今（26）日於台灣大賽G6擊敗中信兄弟，奪下隊史第6座總冠軍，但「二董」魏應交賽後噴香檳致詞時，嗨到大開玩笑，「應當給兄弟一點機會、一點希望」、「謝謝葉總精心策劃」，賽後慘遭炎上、讓球團公關部門火速出面表達歉意。味全龍本場靠著洋投梅賽鍶8局無失分好投，歷經驚滔駭浪苦勝，賽後魏應交在公開直播致詞時，卻意外爆出爭議發言，「我們龍象大戰，，這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷，更多的象迷一起來參與我們每一場。儘管魏應交一席話明顯是封王後、嗨翻後的「大人版」玩笑話，但最後將大巨蛋滿場4萬人與「精心策劃」連結在一起，不僅讓身後帶著蛙鏡的葉君璋尷尬，也在球迷間引發相當大的爭議。味全龍領隊丁仲緯稍早接受聯訪時透露，味全龍本次在大巨蛋擔任4場主場球隊，一場票房進帳約5000萬，若再加上周邊商品帶動，粗估收入超過2億元。根據上述發表、以及大巨蛋各區域座位與票價綜合估算，味全龍公關部門稍早也針對魏應交失言緊急滅火，向球迷表達歉意，並強調每一場比賽都是教練團與球員全力以赴，一球一分努力拚出的成果，「「每一場比賽，都是教練團與球員全力以赴，一球一分努力拚出的成果。這座總冠軍得來不易，每一份努力都值得尊重。也特別感謝中信兄弟展現的拚戰精神，成就如此精彩的台灣大賽。再次感謝所有球員、教練團及一路支持的球迷，期盼大家共同珍惜這份屬於台灣棒球的感動與榮耀。」B1內野區： 1,800 – 2,800元L2內野區： 1,800 – 2,100元L3Lounge區： 2,200元L4–L5一般席： 700 – 1,000元外野區（B1–L2）： 700 – 1,000元B1內野區： 1,600 – 2,600元L2內野區： 1,600 – 1,900元L3 Lounge區： 2,000元L4–L5一般席： 500 – 800元外野區（B1–L2）： 500 – 800元