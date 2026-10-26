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萬聖節同歡 蘇巧慧喜見「小小水獺媽媽」

▲蘇巧慧在淡水新市國小舉辦「水獺媽媽樂園萬聖狂歡派對」，吸引上千組家庭扮裝同樂。（圖／蘇巧慧競辦提供）

新北市長參選人蘇巧慧今（26）日於淡水新市國小舉辦「水獺媽媽樂園萬聖狂歡派對」，蘇巧慧首度挑戰變裝，身穿斗篷、手持魔法棒，化身迪士尼經典動畫角色「神仙教母」，讓現場大小朋友驚呼連連，爭相與蘇巧慧互動、合照，本次活動也吸引上千組家庭變裝前來參加，甚至有孩子扮演「小小水獺媽媽」，讓蘇巧慧又驚又喜。蘇巧慧表示，「水獺媽媽樂園」的核心理念就是讓孩子「做中學、學中玩」，以今天的萬聖變裝任務為例，從扮演什麼角色，到搭配哪些配件，其實都是讓孩子練習表達想法、學習自己做決定的好機會，透過日常生活中的趣味體驗，陪伴孩子逐步培養自主探索與思考的能力。蘇巧慧笑說，今天非常開心看到許多大小水獺盡情發揮創意，現場不僅有公主、超人、牛仔、消防員、南瓜等經典造型，甚至還有小朋友別出心裁扮演「小小水獺媽媽」、電池皮克敏與紅綠燈，逗趣模樣笑翻全場。蘇巧慧指出，自己擔任立委深耕新北超過10年，已為新北43所中小學爭取操場、廁所、地坪等超過230項校園軟硬體翻新，今日活動場地新市國小，她也與新北市議員鄭宇恩攜手爭取校內足球場的翻新整建。未來若有機會擔任新北市長，要讓新北成為育兒家庭安居樂業的首選城市，除了透過福利與照顧政見，為育兒家庭減輕負擔，更將打造「95公分視角」友善城市，從孩子的高度重新檢視交通建設、人行道等公共設施，例如降低大眾運輸座椅及拉桿高度，增加校園、兒童遊戲場、公園的天然植栽或人工遮蔽物，減少熱傷害，為孩子建立更安全、舒適的成長環境，也讓家長更放心。蘇巧慧提到，「水獺媽媽樂園」活動自今年6月開跑以來，已陸續巡迴板橋、林口、淡水、汐止、鶯歌、中和與土城等地，不僅場場吸引上千名親子熱情參與，更有許多家長與小朋友直呼「還想再來」。團隊陸續推出創意主題場次，例如在新店打造「水獺媽媽數感樂園」，將數學概念融入遊戲與生活情境，帶領孩子從觀察與實作中發現數學的樂趣；今日適逢萬聖節前夕，團隊也特別在淡水舉辦萬聖派對，除了鼓勵親子合作變裝，也增設面部彩繪攤位，盼為更多家庭留下充滿歡笑的親子回憶。