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▲網友覺得5名女演員的唱跳演出，很像中國大齡女團綜藝節目《浪姐》，虧說是「金鐘版浪姐」。（圖／三立電視）

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日晚間登場，壓軸表演為「最佳女主角只有一個」，由小薰（黃瀞怡）、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳與雷嘉汭5名女演員同台表演歌舞，被網友形容有陸綜《浪姐》的既視感，其中郭雪芙以長髮、透視內衣亮相，燈光一打春光盡覽，十分性感，網友更以本屆典禮贊助商為哏，開玩笑形容5人是「華歌爾女團」。小薰、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳和雷嘉汭依序演唱影集《影后》片尾曲〈Hey Girl〉和蔡依林的〈怪美的〉，搭配短劇和排舞，透過音樂、舞蹈與戲劇張力正面交鋒，展現女主角的獨特氣勢，其中提及女演員為了當上女主角，努力瘦身、增胖或私下身上的標籤，辛酸和辛苦不為外人所知。網友對於這段表演評價不惡，認為5位女演員難得展現歌唱和舞蹈功力，勇氣可嘉，其中郭雪芙以一頭飄逸長髮、黑色勁裝現身，舞台燈光一打，上半身立刻透出藍色內在美，網友紛紛大呼「好辣」，不過也有人覺得5姝的唱跳演出很像中國大齡女團綜藝節目《浪姐》，虧說是「金鐘版浪姐」。