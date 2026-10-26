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第61屆戲劇類金鐘獎今（26）日晚間揭曉，眾所矚目的「戲劇節目男主角獎」由《都市開基祖》的莊凱勛奪下，他在台上致詞時難掩激動情緒，感謝其他入圍者承讓，並以台語高喊「我是莊凱勛，我是台灣演員，我是台灣小孩，我會繼續做戲」。莊凱勛透露，其實當初得知入圍消息的當下，自己正帶著女兒去打預防針，在看到一同打入「死亡之組」的強勁競爭對手名單有周渝民、曾敬驊、陳澤耀、謝章穎後，他原本心想自己大概只有坐在台下幫他人鼓掌的份，完全沒想到今天能有機會站上舞台領獎。除了感謝金鐘評審與團隊，莊凱勛也感性地對台下的影視夥伴喊話：「這幾年其實影視的條件，還有環境真的比較辛苦，在座的各位，你們都是最值得尊重的」莊凱勛雖然不是客家人，但這次在劇中苦練客語，致詞時也特別切換客語表達感謝，最後，他更激動地用台語向全場高呼：「我是莊凱勛，我是台灣演員，我是台灣小孩，我會繼續做戲！」莊凱勛在《都市開基祖》中飾演90年代的捷運工頭阿財，帶領工班兄弟投入隧道工程，在為生活與夢想奮鬥的同時，意外挖出一把神秘武士刀，隨後接連發生難以解釋的詭異事件。全劇可在MyVideo收看。