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中華職棒37年台灣大賽正式落幕，味全龍隊在第六戰以6：0完封中信兄弟，以系列賽4勝2敗勇奪隊史第6座總冠軍。賽後味全龍球員林柏佑在IG分享現實動態，在系列賽立下汗馬功勞的洋投蔣銲，封王後竟然直接被剃成大光頭，球迷見此紛紛笑翻直呼：「太狠了，這下真的變蔣公了！」味全龍隊在今年台灣大賽可謂話題十足。奪下優秀球員獎的內野手張政禹，在系列賽首戰前特別綁上4條辮子造型亮相，並與隊友約定好「每贏一場就剪掉一條辮子」作為奪冠誓約。儘管第五戰賽前最後一條辮子因為睡覺意外提前脫落，但最終龍隊依舊順利在第六戰登頂封王。然而令人意想不到的是，慶祝封王的狂歡戲碼竟然燒到了先發功臣身上——系列賽主投14.1局僅失3分的洋投蔣銲，賽後竟直接被隊友「就地落髮」，理成了一顆帥氣的大光頭，大膽造型隨即在社群上引發瘋傳。蔣銲被剃光頭的畫面一出，立刻在網路上掀起熱烈討論。球迷們紛紛湧入留言區大開玩笑：「太狠了直接剃頭！」、「蔣銲變蔣公」、「蔣銲真漢子」、「明年球員卡可以出球員頭髮卡了」、「這是在cos今天的爪嗎？」