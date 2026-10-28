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日本STARTO娛樂旗下人氣男團浪花男子，今年7月展開全新巡迴演唱會《なにわ男子 LIVE TOUR 2026「ND⁵」》，歷時超過3個月、唱遍日本9座城市，總計45場演出，將於10月28日在千葉LaLa arena TOKYO-BAY迎來最終場。7名成員不只在日本擁有大批粉絲，在台人氣也是紅不讓，2024年11月曾首度登上台北小巨蛋，吸引了2.2萬名歌迷朝聖，而當時演唱會唱著唱著，竟然聊起台日棒球大戰，熱愛棒球的藤原丈一郎還親自到東京巨蛋見證中華隊奪下世界12強冠軍，來台開唱也沒忘記恭喜台灣，當場高喊「Team Taiwan Champion！」全場歌迷歡呼聲四起。他們也將於12月再來台參加《2026 AAA》頒獎典禮，讓粉絲超期待。浪花男子這次日本巡演從7月11日北海道札幌站揭開序幕，接著前往福岡、大阪、神奈川橫濱、宮城仙台、新潟、香川高松、靜岡及千葉等地，橫跨9座城市、10站演出，其中橫濱站一連3天舉辦6場，千葉站則從10月24日至28日連唱5天、安排8場演出，是本次巡演場次最多的一站。隨著日本巡演即將畫下句點，7名成員接下來也將於12月前進高雄，出席亞洲明星盛典《AAA 2026》，再度與台灣粉絲見面。回顧浪花男子2024年11月首次來台、在台北小巨蛋開唱，7名成員為了拉近與台灣粉絲的距離，事前苦練中文，沒想到正式上台後，最先讓全場笑出來的竟是西畑大吾，他先用中文問候「大家開心嗎？」接著突然冒出一句「CoCo壹番屋」，大力推薦自己喜歡的咖哩；大西流星則甜喊「我好喜歡台灣！」人氣超高的道枝駿佑更誇張，光是拿起麥克風準備說話，就被歌迷尖叫聲淹沒，讓他忍不住吐槽：「我都還沒說話耶！」最懂台灣球迷心情的，則是出了名熱愛棒球的藤原丈一郎，當年適逢世界12強棒球賽冠軍戰在東京巨蛋登場，中華隊以4比0擊敗日本隊，拿下隊史首座12強冠軍，藤原丈一郎當時也在現場觀戰。雖然日本隊輸掉冠軍戰，他仍大方恭喜台灣，甚至把祝賀帶進台北小巨蛋演唱會，接連用中文喊出「我愛棒球」、「Team Taiwan」、「Champion」、「恭喜」，讓現場上萬名歌迷聽得又驚又喜。除了藤原丈一郎的棒球祝賀，隊長大橋和也當晚也沒忘記展現自己的搞笑本領，特別學了台語「打給賀！」向全場打招呼，接著搬出招牌台詞「吃多了布丁，屁股變得咕溜咕溜」，逗得歌迷哈哈大笑。