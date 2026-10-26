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林君陽以《我們與惡的距離2》拿下金鐘獎最佳導演獎，他在台上除了感謝工作夥伴外，突然招募起臨時演員，笑說被同事交代，如果有機會上台，一定要招募一下臨演，接著Cue到台下的謝盈萱，記得明天6點的通告，把眾人逗樂。林君陽拿下最佳導演獎，他上台時回憶起拍戲過程，「這故事非常難，從7、8年前開始，從第一季寫到第二季，故事很難很深刻，作為導演很心虛，沒有演員和團隊，導演什麼都不是什麼都不行，甚至連action都不是導演喊的，是副導喊的。」林君陽感謝導演組，把《我們與惡的距離2》這麼複雜的故事，拆解成能被執行的表格，讓所有團隊凝聚在一起，「謝謝公視，讓這樣為難的故事，在不更改太多狀況下被拍攝出來，謝謝家人，我的媽媽、我的太太。」眼看時間不夠多，林君陽說，「時間快到了，但我被交代很重要的工作，我們明後天都要拍戲，有好多臨演報名有狀況...」講到這台下突然爆笑，林君陽趁機工商，假裝秀出描QR Code要大家報名，接著林君陽看著台下的謝盈萱說，「然後盈萱，明天早上6點現場通告，謝謝！」林君陽過去曾是攝影師，攝影作品有《海吉拉》、《做工的人》，2012年執導《愛的麵包魂》嶄露頭角，2019年和李芸嬋共同執導《愛情白皮書》，同年推出《我們與惡的距離》獲得金鐘導演獎。