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▲楊貴媚（如圖）向劇中兒子薛仕凌、仔仔周渝民、謝欣穎、蔡振南等演員表達謝意。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚（26日）揭曉，其中最受矚目的獎項之一「戲劇節目女主角獎」，最終由楊貴媚奪下，三度封后的她，得獎後一一向所有幕前幕後的工作人員道謝，甚至向其他入圍的四位女主角喊話：「謝謝我最優秀的四位女演員，跟你們坐在一起真的是我的榮幸！」讓網友們讚嘆得獎感言「根本是教科書等級。」楊貴媚得獎後一一向其他入圍者擁抱，並吐露得獎感言說：「我們得獎了！感謝評審，謝謝你們看到高張玉敏有多麼刁鑽、多麽難演，謝謝你們支持《與惡》，謝謝我的製作人，只憑一場戲就決定把高張玉敏交給我，謝謝你的信任，我覺得人被信任是很驕傲、很幸福的事，我沒讓你失望，橫跨20年的劇本真的太精彩，每個角色都代表社會一個階層的人，需要被接住的、可以接住別人的真的很偉大。」楊貴媚也一一向導演、劇中演員致謝，「我記得《與惡2》開拍的場景就是在台南我的家，那時候剛開拍，每個角色都還在尋找他的定位，拍了幾天導演跟我說我看到了高張玉敏，當下聽到導演這樣說我好想擁抱他，高張玉敏終於被導演接住了。」此外，楊貴媚還向劇中兒子薛仕凌、仔仔周渝民、謝欣穎、蔡振南等演員表達謝意，謝謝你們在對戲時給我很多情緒價值，是你們造就了高張玉敏。楊貴媚心繫所有曾幫助過她的人，包括副導、化妝師、雲嘉南地區的鄉鎮市長、鄉民、經紀人以及公司同仁，另外她也向其他四位女主角喊話：「謝謝我最優秀的四位女演員，跟你們坐在一起真的是我的榮幸！」楊貴媚雖超時但每一位幕前幕後工作人員她都記住了，讓網友們讚：「根本是教科書等級。」楊貴媚在《我們與惡的距離 II》中飾演政壇大姐大高張玉敏，利用小三的女兒 政茗(謝欣穎 飾)拉選票，害她被侵犯、改名離家。楊貴媚演出了人性的善 惡，讓觀眾看得又愛又恨，一邊大讚她演的真好，一邊又忍不住罵她實在太壞 了。《我們與惡的距離 II》在 CATCHPLAY+全劇 10 集已完整上架。